Poczta znów chce monopolu Fotorzepa, Marta Bogacz

To roztropne, że Poczta Polska z energiš bierze się do rozwijania usług cyfrowych – już oferuje e-kartki, e-listy i e-znaczki, a ma apetyt na więcej. Los dziesištków tysięcy osób przez niš zatrudnionych zależy od tego, czy nadšży za postępem technicznym, który dla tradycyjnych poczt okazał się bezlitosny. Bo choć dziœ ludzie na całym œwiecie piszš najwięcej listów w historii, to głównie sš to e-maile, wiadomoœci na komunikatorach internetowych czy SMS.