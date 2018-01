Kto zarabia 5000 zł miesięcznie

Dla przeciętnie zarabiajšcego Polaka szeroko niedawno rozpowszechniana przez media informacja Głównego Urzędu Statystycznego o œrednim grudniowym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w wysokoœci 4973 zł wydaje się zawyżona.

Fakt, że miesięczne wypłaty przeciętnego Polaka sš niższe od œredniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, może wielu wręcz bulwersować. Wynika to przede wszystkim z braku rzetelnego wyjaœnienia, co tak naprawdę oznacza wielkoœć podanego œredniego wynagrodzenia.

Po pierwsze, odnosi się ona do wypłat brutto, czyli bez potršceń zaliczki na podatek PIT i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wypłata netto od 5000 zł jest znacznie niższa i wynosi ponad 3500 zł, czyli takie wynagrodzenie powinno być porównywane z wypłatami "na rękę".

Po drugie, podane wynagrodzenie dotyczy tylko zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, których jest ok. 6 mln. Oznacza to, że nie odnosi się ono do pracowników sfery budżetowej, czyli pracowników oœwiaty, służby zdrowia, urzędników, sektora bankowego i ubezpieczeniowego oraz rolnictwa, razem do ok. 2,5 ml...