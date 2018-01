Generał, który ma szczęście

Nowego premiera i nowy rzšd mamy zaledwie od kilku tygodni, a przyznać trzeba, że z gospodarki płynš same dobre sygnały. Malkontenci powiedzš, że nowy premier po prostu ma szczęœcie, bo przecież owe wyniki nie zależš od działań z ostatnich tygodni... Ale cóż, owi malkontenci zapominajš zapewne o znanym powiedzeniu Napoleona, że najbardziej zależy mu właœnie na tym, by jego generałowie mieli szczęœcie.

Dobry przełom? (Oczywiœcie chodzi mi o dobry przełom roku 2017 i 2018 w gospodarce i jej okolicach). Bez wštpliwoœci. Przede wszystkim wstępny pomiar PKB ogłoszony przez GUS wyglšda znakomicie. Wzrost PKB wyniósł 4,6 proc., najwięcej od roku 2011 (wtedy było 5 proc.), konsumpcja gospodarstw domowych zwiększyła się o 4,8 proc., najwięcej od roku 2008 (wtedy było 6,7 proc., ale kto by o tym po całej dekadzie œlamazarnego wzrostu dochodów pamiętał). A co najważniejsze, ruszyły też inwestycje. W skali całego roku ich przyrost może nie jest imponujšcy (5,4 proc., co oznacza, że nie udało się jeszcze odbudować poziomu inwestycji z roku 2015), ale łatwo oszacować, że oznacza to wzrost inwestycji przekraczajšcy 10 proc. w ostatnim kwartale roku 2017.

Na walutę też nie mamy powodu narzekać. Kurs złotego wobec euro jest najmocniejszy od połowy roku 2015, do...