Zagadka słabego dolara

Werbalne interwencje sš w przypadku Stanów Zjednoczonych szybkim substytutem protekcjonizmu. Zamiast podnosić cła, osłabia się walutę gadaniem.

Wydawałoby się, że sytuacja jest doœć klarowna: w tym roku banki centralne z krajów zaliczanych do G-10 będš w odwrocie. Skupiš aktywa warte o co najmniej 3 bln dol. mniej niż jeszcze w 2017 r. A prawdopodobnie już jesieniš ich bilanse z fazy ekspansji przejdš do etapu kurczenia się. Musi to pocišgnšć za sobš zmiany wycen obligacji, akcji, walut w skali globalnej. Musi też oznaczać wzrost zmiennoœci na rynku.

Najważniejsze banki centralne na œwiecie jastrzębiejš. Fed potwierdził kontynuację zacieœnienia monetarnego w zapowiadanym tempie, które oznacza co najmniej trzy kolejne podwyżki stóp w tym roku, z których najbliższa nastšpić może już w marcu. Po danych z ostatniego kwartału ubiegłego roku nie jest nawet wykluczone, że tych podwyżek będzie w tym roku więcej.

Fed naturalnie wie, że ostre tempo podnoszenie stóp może być dla gospodarki amer...