Trzeba zacząć od kosztów

Jest bardzo długa lista kosztów niezależnych od przedsiębiorcy, narzuconych mu przez system gospodarczy tworzony przez państwo i jego instytucje czy banki. To zmniejsza konkurencyjnoœć.

Klasyczna ekonomia dzieliła koszty w przedsiębiorstwie (mikroskali) na stałe i zmienne. Do stałych zaliczała wszystkie nakłady, które należało ponieœć i ponosić wtedy, gdy produkcja równała się zeru. Cóż to było? Przede wszystkim koszt inwestycji oraz zabezpieczenia firmy, by była sprawna i gotowa do pracy: zużytej energii, konserwacji i przeglšdu, dozorców, ale też koszt kadry kierowniczej – tej jej częœci, która "pilnowała" firmy. Do kosztów zmiennych zaliczano łšczne nakłady, które należało ponieœć, by rozpoczšć produkcję i wyprodukować pierwszy i następne wyroby. Głównymi składnikami były tu wynagrodzenia pracowników, wydatki na surowce, materiały, energię i inne składniki.

Każdy student ekonomii, a co dopiero absolwent wiedział bšdŸ powinien wiedzieć, że udział kosztów stałych w kosztach całkowitych maleje wraz ze wzrostem...