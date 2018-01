Przeklęty los „końcowego użytkownika”

Wykwalifikowani specjaliœci to z zasady ludzie wielu zalet. Majš jednak jednš poważnš wadę. Często nie rozumiejš, że ich perspektywa jest zupełnie inna niż odczucia tych, do których ich działania sš adresowane. Coœ, co jest idealne i łatwe dla eksperta, dla użytkownika może okazać się koszmarem. Pułapkš. Problemem gorszym niż ten, który próbowało się rozwišzać.

Znam tysišce przykładów! W latach 60. amerykańscy astronauci na widok ultranowoczesnego prototypu kapsuły do pierwszego lotu orbitalnego stwierdzili, że w „tym czymœ" nigdzie nie polecš. Podobnie jak właœciciele drogiego systemu kina domowego. Na pytanie: „Jak ci się konfigurowało ten sprzęt?", najczęœciej słyszymy same przekleństwa.Taki los niestety dotyczy także polskich przedsiębiorców zatrudniajšcych obcokrajowców. Od kilku lat polska gospodarka boryka się z brakiem ršk do pracy. Ratuje się „importem" pracowników. Głównie z Ukrainy. Nie chodzi o to, że sš tańsi. Nie, oni po prostu sš! Gdyby ich nie było, tempo rozwoju polskiej gospodarki już dawno by zwolniło. Zatrudnianie obcokrajowców dotychczas było skomplikowane, obarczone wręcz absurdalnymi rozwišzaniami. Trzeba było to poprawić. Urzędnicy właœciwego urzędu, wdrażajšc unijnš dyrektywę, wymyœlili więc nowe przepisy dla przedsiębiorców. Opracowali nowe formularze i procedury postępowania dla pracodawców. Na poczštku stycznia ich dzieło weszło w życie.Z jakim efektem? Dla mnie – katastrofa! Urzędy pracy korkujš się od zalewu wniosków. Nie nadšżajš z ich obróbkš. Trzeba zatrudnić nowych urzędników! Liczba rejestrowanych oœwiadczeń o zatrudnieniu obcokrajowca spadła 10-krotnie! Pracodawcy tonš w gšszczu przepisów. Druki sš skomplikowane, zasady zdecydowanie trudniejsze. Liczba błędów wzrosła. Przedsiębiorcy muszš stać w kolejkach w urzędach, tak jakby nie mieli nic lepszego do roboty. Wyglšda na to, że polska administracja osišgnęła standardy „amerykańskiego programu kosmicznego". Żarty na bok. Problem jest poważny. Dotyczy usuwania ogromnej przeszkody w rozwoju polskiej gospodarki. Gdyby przygotowujšc nowe przepisy, uważniej słuchano partnerów społecznych, problemu dałoby się uniknšć. Dialog z tymi, których one dotyczš – w tym wypadku z pracodawcami – to zawsze dobry pomysł. Sprawa ma także drugie dno. Zatrudnianiem obcokrajowców interesuje się kilka ministerstw. Główne z nich to resort rodziny i pracy. MSWiA dorzuca trzy grosze w kwestiach bezpieczeństwa państwa. Nowe Ministerstwo Przedsiębiorczoœci i Technologii także chciałoby mieć swój wpływ. Od tego zależy, czy gospodarka będzie się rozwijać, czy też zwijać. Resort inwestycji i rozwoju też jest tym zainteresowany. Cztery resorty? Idealnie pasuje tu przysłowie: „Gdzie kucharek szeœć, tam nie ma co jeœć". Już jedno ministerstwo dało przedsiębiorcom do wiwatu. Zwiększać druczki i pieczštki jeszcze z trzecich? Lepiej sobie tego nie wyobrażać. Sprawa wymaga zdecydowanego działania. Jednego oœrodka koordynujšcego, który korzystałby stale z doœwiadczenia polskich przedsiębiorców. To da się zrobić. W końcu Amerykanom udało się jakoœ polecieć w kosmos. Tym bardziej nam. Sprawnie i bez niepotrzebnej zwłoki zatrudnić pracowników z zagranicy!