Strefa euro: Syndrom Corteza

Przyjęcie wspólnej waluty europejskiej było jak spalenie okrętów przez Corteza. Niestety, polityczna determinacja, którš miało to wywołać, okazała się słabsza, niż zakładano.

Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, namawiał jakiœ czas temu w "Rzeczpospolitej", by w sprawach strefy euro nie wracać do dyskusji, które były toczone w przeszłoœci. Czy ma rację? I tak, i nie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ma rację, że przypominanie po raz tysięczny założeń teorii optymalnych obszarów walutowych Roberta Mundella byłoby trochę dręczeniem zabieganych i zapracowanych czytelników. Poza tym w przypadku strefy euro nie chodzi przecież głównie np. o korzyœci z wymiany handlowej, które – jak wykazał dekadę temu Richard Baldwin – okazały się mniejsze, niż zakładano. Strefa euro była przede wszystkim częœciš planu stworzenia Europy bez wojen, który się powiódł. Widziałem w Dolomitach mszę upamiętniajšcš jednš z bitew I wojny. To było wspaniałe widzieć, że Włochów i Austriaków nie dałoby się dziœ namówić, by do siebie strzelal...