Walka o pracownika jak handel na bazarze

W obecnej sytuacji na rynku pracy można powiedzieć, że listy intencyjne latajš w tę i z powrotem w zawrotnym tempie i w iloœci niespotykanej wczeœniej.

Otrzymanie przez kandydata oferty od potencjalnego pracodawcy jest dużym sukcesem finalizujšcym proces rekrutacyjny. Jest to niewštpliwie powód do radoœci, gdyż œwiadczy o docenieniu kompetencji oraz osobowoœci danej osoby. Natura ludzka jest jednak bardziej skomplikowana i często się zdarza, że wtedy zaczynajš się u większoœci ludzi rodzić różnego rodzaju wštpliwoœci. Na wstępie należy jasno i wyraŸnie stwierdzić, że list intencyjny, będšcy zazwyczaj formš składania oferty przez firmy, nie jest formalnym zobowišzaniem dla żadnej ze stron. Nie ma żadnej mocy prawnej, tzn. kandydat nie może go wykorzystać jako argumentu w sšdzie, gdy firma w międzyczasie zmieni zdanie i go jednak nie zatrudni. Z drugiej strony firma nie ma wobec kandydata żadnego regresu prawnego, jeœli ten podpisze list, lecz nie zjawi się w pracy we wskazanym terminie. W obu przypadkach strony mogš się starać dochodzić swoich racji w sšdzie cywilnym, ale to jest droga prz...