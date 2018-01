Pomysły na walkę ze smogiem są, zabrakło odwagi

Ten rok będzie upływał pod hasłem walki ze smogiem. Z informacji, jakie wypływajš z ministerstw, wynika, że od kiedy premierem został Mateusz Morawiecki, determinacja urzędników i polityków, by uchwalać i wdrażać antysmogowe przepisy, jest zdecydowanie większa. Pomysły już sš. Teraz trzeba jeszcze odwagi, by krok po kroku wcielać je w życie.

Tej odwagi zabrakło posłom, którzy w ustawie o elektromobilnoœci i paliwach alternatywnych zlikwidowali możliwoœć pobierania przez samorzšdy opłat za wjazd do specjalnych stref dla nieuprawnionych aut. Tym samym nie dano samorzšdom skutecznych narzędzi do tworzenia w miastach stref czystego transportu, dostępnych tylko dla pojazdów zasilanych paliwami nieprzyczyniajšcymi się do zanieczyszczeń powietrza.

Przyjęta przez Sejm ustawa niewštpliwie nadaje natomiast kierunek rozwoju elektromobilnoœci w Polsce – budowa publicznej infrastruktury ładowania e-aut, a także szereg ułatwień dla pojazdów o napędzie elektrycznym (m.in. możliwoœć poruszania się po buspasach, zwolnienie z akcyzy) powinny upowszechnić w naszym kraju samochody nisko- i zeroemisyjne.

