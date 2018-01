Minister inwestycji czy dobrych chęci? Fotorzepa, Adam Burakowski

Inwestycje w Polsce kulejš, więc nowy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński tryska pomysłami, jak to zmienić. Do marszałków województw wysłał przykładowo list dyscyplinujšcy, by szybciej wydawali unijne fundusze.