Rekonstrukcja – pasjonujący serial

Rekonstrukcja – pasjonujšcy serial Fotorzepa, Maciej Zienkiewicz

Cóż to była za rekonstrukcja! W grudniu niczym as z talii pojawił się premier Mateusz Morawiecki, a w styczniu nastšpiła dogrywka. Jak sequel kinowego hitu przycišgnęła przed telewizory pół Polski. „Rekonstrukcja – decydujšce starcie" – można powiedzieć, nawišzujšc do filmowych przebojów.