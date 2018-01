List otwarty do Jerzego Owsiaka

Do Jerzego Owsiaka, prezesa Fundacji Wielka Orkiestra Œwištecznej Pomocy.

Szanowny Panie, w pełni doceniajšc Pana monumentalne zasługi dla polskiego społeczeństwa w postaci wielkiej materialnej pomocy dla chorych, zwracamy uwagę, że dobroczynnoœć nie powinna się urywać na granicy gatunku homo sapiens, ponieważ doznawane dobro i zło wychodzi poza granice naszego gatunku. Dlatego zwracamy się do Pana z goršcym apelem o zaniechanie (przynajmniej od przyszłego roku) używania fajerwerków w czasie Finału WOŒP oraz nieprzyjmowanie pieniędzy pochodzšcych z aukcji zwierzšt.

Kanonada fajerwerków wprowadza psy i koty w panikę, w której uciekajš przed siebie. Niektóre wracajš, setki lšdujš w schroniskach, a tysišce ginš z głodu, zimna, pod kołami pojazdów albo nadziane na sztachety ogrodzeń, jak to miało miejsce po ostatnim sylwestrze we wsi Aleksandria pod Częstochowš. Trudno tu o dokładne statystyki, ale wiadomo, że po nocy sylwestrowej ginie na œwiecie do 100 tys. zwierzšt. Dlatego już w szeœciu polskich miastach zrezygnowano z tej formy celebracji Nowego Roku. Wezwała do tego również wielopartyjna grupa posłów na Sejm RP. Przyzna Pan chyba, że charytatywna akcja nie powinna przyczyniać się do niedoli i œmierci tysięcy zwierzšt oraz rozpaczy wielu ich opiekunów.

Każdy handel zwierzętami jest traktowaniem ich jak przedmiotów, ale pobieranie pieniędzy ze sprzedaży zwierzšt na aukcji na cele charytatywne jest ostentacyjnš negacjš ich podmiotowoœci w czasach, kiedy jej przywrócenie stało się jednš z wiodšcych idei postępu moralnego. W odróżnieniu od rzeczy, zwierzšt kupionych głównie albo wyłšcznie w celu poparcia szczytnego celu akcji nie da się odłożyć na półkę na strychu i kończš one często w rzeŸni lub schronisku, a czasem na ulicy.

Wyrażamy nadzieję, że tym razem uwzględni Pan dobro tych, którzy nie mogš mówić we własnej sprawie, a także tej rosnšcej częœci społeczeństwa, która nie pochwala lekceważenia losu naszych zwierzęcych współmieszkańców. Liczymy na Pana deklarację, że przynajmniej od przyszłego roku radoœć z kolejnego sukcesu WOŒP nie będzie powodem cierpienia zwierzšt i ich opiekunów.

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski za:

ZG Polskiego Towarzystwa Etycznego, OTOZ-Animals, Viva! Akcja dla Zwierzšt, Klub Gaja