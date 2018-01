Czy społeczeństwo pozwoli na odbicie inwestycyjne w 2018 r.? 123RF

Rok temu, publikując w „Rzeczpospolitej" (28 grudnia 2016) tekst „Czy w 2017 roku nastąpi odbicie", mieliśmy wiele obaw. Bazując na społeczno-ekonomicznych danych z lat 1999–2015, skupionych w syntetycznym wskaźniku ALK (jego opis – w ramce), przewidywaliśmy spadek tempa rozwoju gospodarki, ale i obiektywnych oraz subiektywnych aspektów stanu społeczeństwa w 2016 r. i bardzo umiarkowany wzrost w 2017 r.

W 2016 roku wartość wskaźnika ALK wzrosła, co spowodowane było głównie poprawiającą się koniunkturą na świecie oraz efektami polityki 500+, szczególnie zwiększoną konsumpcją. Były to czynniki odbiegające od obserwowanych poprzednio tendencji, a zatem bardzo trudne do przewidzenia i uwzględnienia w modelu ekonometrycznym. Nie ma jeszcze danych pozwalających wiarygodnie ocenić rozwój społeczno-gospodarczy w 2017 r., jednak kończy się on wysokim tempem wzrostu PKB i można oczekiwać dalszego rozwoju społeczno-ekonomicznego. To na pewno cieszy, ale w tej beczce miodu jest też łyżka dziegciu. Warunki zewnętrzne Nasz model ekonometryczny przewiduje niewielki spadek wskaźnika ALK w roku 2018. Być może po uwzględnieniu pełnych danych z roku 2017 trzeba będzie zmienić tę predykcję na bardziej optymistyczną, jednak wizja korekty w dół nakłania do pytania – z czego to wynika? Czy z zewnętrznych warunków gospodarowania, podobnie jak to miało miejsce w przeszłości? W skali globa...