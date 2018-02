K2 czyli kunktatorstwo do kwadratu

W czasach, kiedy wspinali się najwięksi polscy himalaiœci nie było internetu i mediów społecznoœciowych. Były za to wyniki, determinacja i skupienie na celu.

Obserwujšc z fotela to, co się dzieje ostatnio pod K2 dochodzę do wniosku, że to czasy i technologia, a nie zabójcza pogoda sš dziœ największym wrogiem polskiej (i nie tylko) wyprawy. Przeczytałam wiele ksišżek o górskich wspinaczkach, największych himalaistach, niezwykłych wyczynach w górach. Wszystkie podkreœlały, że sukcesy Polaków przypadły na czasy zgrzebne - lata 70-80 i pierwszš połowę 90 XX w., kiedy w kraju nie było nic lub niewiele, a każda wyprawa stanowiła ogromny wysiłek finansowy i organizacyjny.

Polacy nie mieli ani takiego sprzętu, jakim dysponowali wspinacze z Zachodu, ani takich pieniędzy i dostępu do wszelkiego rodzaju nowinek technicznych, a pomimo to dochodzili tam, gdzie chcieli i robili to w imponujšcy, zadziwiajšcy œwiat sposób.

Dlaczego? Bo byli to nadludzie wychowani na pierogach ruskich, bigosie, plackach ziemniaczanych i zawiesistych zupach? Raczej nie dieta miała tutaj znaczenie. Poza tym, że niewštpliwie pokolenie Krzysztofa Wielickiego szefa zimowej wyprawy na K2, zdobywcy wszystkich oœmiotysięczników, było niezwykle zdolne, dochodził element rywalizacji wewnętrznej i pełnego skupienia na zadaniu po dotarciu do bazy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W bazach lat 70-tych i 80-tych nikt nie tracił czasu na robienie wpisów do mediów społecznoœciowych, bo takowych wtedy po prostu nie było; nie dekoncentrował się tym, co wypisujš inni i nie œledził komentarzy w internecie. Żadna namolna ekipa telewizyjna nie burzyła porzšdku dnia, kręcšc a to wywiadzik, a to wypowiedŸ kierownika czy lekarza ekipy. Żaden szef polskiej wyprawy nie musiał się publicznie tłumaczyć z każdej decyzji i wyjaœniać każde posunięcie.

Dzisiaj wyprawę pod K2 można œledzić codziennie i na wiele sposobów. Himalaiœci prowadzš blogi, œwiergoczš, robiš masę zdjęć w każdej pozycji i sytuacji. Tak, jestem górskš dyletantkš, ale nie wyobrażam sobie, by przy takim natłoku œwiata zewnętrznego można było zachować koncentrację, determinację i jasnoœć tego, co w takiej wyprawie jest najważniejsze.

Kiedy Krzysztof Wielicki 34 lata temu zdecydował się na samotne i bez obozowania wejœcie i zejœcie na Broad Peak, zrobił to z pewnoœciš podobnie jak teraz Denis Urubko. Wielicki tak to sam opisał: „Po okresie aklimatyzacji, pewnej nocy wpadła mi do głowy myœl, aby zaatakować górę tak, aby wejœć na szczyt i zejœć do bazy w cišgu jednego dnia. Czułem, że mogę tego dokonać, choć – nie przeczę – pomysł mógł się wydawać szaleńczy. Nikt bowiem przede mnš takiego nawet nie próbował. W dodatku postanowiłem zrobić to samotnie” (cytat wg Himalman’s Weblog).

Jak pomyœlał, tak zrobił. W 22 godziny i 10 minut wszedł i zszedł. Pod szczytem spotkał zespół, który zgodnie z planem wyprawy, szczyt atakował i zdobył ( Walenty Fiut, Ryszard Pawłowski i Janusz Majer). „Schodzšc, dogoniłem kolegów, wymieniliœmy uwagi i pobiegłem dalej na dół, podczas gdy oni zatrzymali się na noc w obozie poœrednim” - przyznał Wielicki. Swoim wejœciem przeszedł do historii himalaizmu.

Dziœ Krzysztof Wielicki zostałby uznany za buntownika, potępiony i wyrzucony z ekipy; jego zachowanie „podzieliłoby internautów i doprowadziło do awantur w sieci. Na szczęœcie dla niego pomysł samotnego wejœcia i zejœcia natchnšł go w czasach, gdy wspinacze mieli wokół tylko góry i siebie. I przed nimi w pierwszej kolejnoœci tłumaczyli się ze swoich decyzji.

Czy tak było lepiej? Nie mnie to oceniać. Na pewno tak było spokojniej.