Orlen - powściągnijmy emocje

Jeœli emocje zwišzane ze zmianami we władzach majš być wyznacznikiem znaczenia spółki, to Orlen bez wštpienia jest perłš wœród naszych narodowych marek.

Zmiana prezesa koncernu wywołała lawinę komentarzy, w których emocje często przeważały nad rzeczowš analizš. Tymczasem cišgle jeszcze nie wiemy, jakš wizję przyszłoœci spółki ma nowy prezes, a tym samym za wczeœnie, by wystawiać mu cenzurkę.

Tym, którzy dzisiaj szukajš słabych punktów w CV Daniela Obajtka warto przypomnieć, że podobnš burzę wywołało powołanie na prezesa Orlenu Wojciecha Jasińskiego. Mówiono wówczas, że to czysto polityczna nominacja, że nowy prezes nie ma doœwiadczenia w zarzšdzaniu spółkami z sektora paliwowo-energetycznego, że narodowy koncern czekajš smutne lata. Okazało się, że Orlen nie utonšł, a wręcz przeciwnie. Teraz, gdy decyzjš Rady Nadzorczej misję zarzšdzania Orlenem powierzono Danielowi Obajtkowi, okazuje się, że dyżurni krytycy też rwš sobie włosy z głowy. A tym razem fakt, że kierował poważnš i dużš Energš – i to kierował w dynamicznym stylu – bynajmniej nie przemawia na jego korzyœć. Bo zaczynał jako samorzšdowiec w Pcimiu. Cóż, niektórym trudno dogodzić.

Brutalna prawda jest taka: Orlen to strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego i dla całej polskiej gospodarki przedsiębiorstwo, kontrolowane przez Skarb Państwa. Dlatego na jego czele od lat stojš menadżerowie z mocnym politycznym poparciem aktualnie rzšdzšcej ekipy. I chyba trudno sobie wyobrazić inny wariant. Bo prezes Orlenu musi pogodzić dbanie o interesy akcjonariuszy z budowaniem bezpieczeństwa energetycznego państwa. A, niestety, co rzšd, to inna wizja tego bezpieczeństwa.

Energa, kierowana ostatnio przez Daniela Obajtka, może pochwalić się kilkoma sukcesami. Na przykład kapitalizacjš 5,3 mld zł na koniec roku i 38-procentowym wzrostem kursu akcji na warszawskiej giełdzie w 2017 roku. Trwa proces restrukturyzacji grupy, w wyniku którego majš w niej pozostać 22 spółki w miejsce 44. Z drugiej strony wcišż ważš się losy budowy elektrowni C w Ostrołęce, realizowanej wspólnie z Eneš. Czekamy na wyłonienie wykonawcy.

Prezes Obajtek na pewno nie ma fanów w gronie inwestorów farm wiatrowych. Po tym, jak w ubiegłym roku Sejm zezwolił firmom energetycznym na wypowiedzenie długoterminowych certyfikatów od producentów energii, Energa skwapliwie skorzystała z tej możliwoœci. Ba, prezes opowiadał się za powołaniem komisji œledczej, która zajęłaby się drenowaniem firm energetycznych przez lobby zwišzane z OZE.

Nowy szef Orlenu ma więc doœwiadczenie i własne zdanie, nie unika także decyzji, które nie wszystkim się podobajš. To może być dobry wstęp do zarzšdzania paliwowym gigantem. Na razie warto poczekać na konkrety, by ocenić, w jakim stopniu jego powołanie na prezesa koncernu pozwoli wykorzystać szanse i zminimalizować zagrożenia stojšce przed Orlenem.

- Dr Dawid Piekarz, Instytut Staszica