Wojciech Stanisławski: Patriotyczna retoryka KOD - irytacja i rozbawienie

No bo jak to: zaczyna się od niesławnych happeningów p. Wojewódzkiego, wyrzeka, jak Agata Bielik-Robson, na „tanatyczną polskość”, tarza się w czekoladowych wiórkach czy piórkach orła i pławi w strumieniach ciepłej wody z kranu – a potem nagle hymny? Flagi? Pochody?

Wielu komentatorów stroi sobie żarty z tego nieoczekiwanego przebudzenia emocji u wczorajszych szyderców, ale mało kto jest w stanie nadążyć za rzeczywistością: ot, nie dalej jak 31 sierpnia Mateusz Kijowski podczas pokazu filmu dokumentalnego "Obywatelski zryw", dokumentującego martyrologię i dokonania KOD, zadeklarował zamiar budowy „państwa podziemnego” i wzniósł hasło „1944 pamiętamy!”. Niektóre relacje podają również (choć pewności w tej kwestii nie ma), że mówiąc to, przetarł flanelową szmatką oficerki.

Tego rodzaju posunięcia KOD-u są zwykle interpretowane na dwa sposoby: jedni, bardziej miłosierni, śmieją się ze zdumiewającej niespójności przekazu. Inni (zwykle ci zgryźliwi) twierdzą raczej, że mamy do czynienia z wysokiej klasy cynizmem: odwołując się do insurekcyjnej retoryki, jakiej nie powstydziliby się konfederaci barscy do spółki z Wieniawą-Długoszowskim, liderzy KOD mają nadzieję na pozyskanie bodaj części elektoratu, który dotąd zwykł raczej zapalać znicze niż gasić je strugami moczu.

Kusi mnie interpretacja trzecia, uwzględniająca czynnik fatum, czyli przeznaczenia, personifikowanego przez Starożytnych pod postacią Ananke. Być może jest tak, że „polskość” jest, jak chcieli wielcy romantycy, czymś nieprzezwyciężalnym i nieuleczalnym, i przejawia się, wbrew wszystkim marzeniom modernizatorów, na ten jeden, straszliwy sposób – by zacytować klasyka, „przysięgą na ptaka i na dwa kolory”?

Liderzy KOD-u i ich ojcowie ideowi starali się. Pracowali u podstaw. Nie szczędzili drwiny ani szyderstwa, pisali w „Wyborczej” długie wstępniaki o tym, że patriotyzm jest jak rasizm, a KOD maszerował w za prawem do aborcji. Ale kiedy przyszło do działania, okazało się, że kieruje nimi jakaś zdumiewająca siła, że jakaś potężna Forma, jak powiedziałby mistrz Gombrowicz, ma nad nimi władzę, i ani się obejrzeli, jak wyciągają z piwnicy pożółkłą flagę, salutują przed lustrem, ćwiczą zbiórkę w dwuszeregu.

W „Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakowa sowieccy biuraliści, zaczarowani przez Korowiowa, wbrew swej woli śpiewali katorżniczą pieśń z carskich czasów. Nie sposób zapomnieć tamtego niezrównanego rozdziału: „Popłakawszy sobie nieco, dziewoja nagle drgnęła, krzyknęła histerycznie: – O, znowu! – i nieoczekiwanie zaśpiewała drżącym dyszkantem: – Morze przesławne, Bajkale ty nasz!...”.

Kto wie, jaka pieśń wyrwie się jeszcze z ust Mateusza Kijowskiego.