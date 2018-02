Tłustopączkowa dyplomacja

Współpraca z Niemcami to nie jest dzisiaj temat, który rozpala rzšdowe gabinety, o sercach zasiadajšcych w nich polityków nawet nie wspominajšc.

Wiadomo, prawdziwymi przyjaciółmi sš Węgrzy, a nadziejš na polskš przyjaŸń mogš się w niedalekiej przyszłoœci cieszyć narody Międzymorza. Oczywiœcie pod warunkiem, że wczeœniej na to zapracujš. Ostatnio nawet Amerykanie spadli w rankingu przyjaciół daleko poza kraje Międzymorza, skoro tamtejszy sekretarz stanu okazał się zwykłym nafciarzem, na dodatek prowadzšcym w niedalekiej przeszłoœci interesy z Putinem. Nie można być nawet pewnym, czy Rex Tillerson posługuje się widelcem. Niemcy zaœ, których w warszawskich gabinetach się nie lubi, powoli sš spychani na odwiecznie przypisane im miejsce wrogów Rzeczpospolitej. Miewali swoje wzloty, ale krótkie. W grudniu 1970 r., gdy Polska podpisała układ z Niemieckš Republikš Federalnš, Jan Szydlak, członek Biura Politycznego KC PZPR, martwił się, kim teraz władze będš straszyły Polaków i tym strachem integrowały naród.

Szydlak był œlusarzem i meandry polityki – a już przede wszystkim społecznego myœlenia – były dla niego nie do końca jasne. Okazuje się bowiem, że niechęć do Niemców władze próbujš wzbudzić 48 lat po tamtym wydarzeniu i z górš 70 lat po zakończeniu wojny. Chwilowo kampania zwišzana z odszkodowaniami za wojenne zniszczenia przycichła, zepchnięta w kšt przez konflikt z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, ale niechybnie wróci. Kto wie, może wróci wspierana filmami dokumentalnymi ze słynnym zdjęciem niemieckich żołnierzy wyłamujšcych graniczny szlaban i czołgami z czarnym krzyżem. Może prezes Kurski puœci nam nawet „Hubala", bo wydaje się bardzo na czasie – grajšcy w filmie głównš rolę Ryszard Filipski był w 1968 r. wiernym szermierzem idei moczarowskiej, więc wszystko jest bardzo au courant.

Aliœci sš w Polsce miejsca – miejsca w tzw. Polsce lokalnej – gdzie ludzie nie sš jeszcze tak zafiksowani jak w stolicy, w których polsko-niemiecka współpraca kwitnie. Dobrym, choć na szczęœcie niejedynym przykładem, sš Słubice i Frankfurt na Odrš, których włodarze właœnie odebrali prestiżowš nagrodę Fundacji im. Carla i Anneliese Goerdeler za współpracę transgranicznš. Mniejsza o nagrodę, ważniejsza jest sama współpraca. Polskie i niemieckie miasta majš już wspólnš komunikację, wzajemnie wspierajš się dostarczaniem energii cieplnej, nawet przedszkolaki uczš się języka swoich nadodrzańskich sšsiadów. „Prawdziwych Polaków" z przyjemnoœciš informuję, że niemieckie dzieci uczš się polskiego, polskie zaœ – niemieckiego. Do tego w tym, jak nazywajš je (zresztš potwornie) burmistrz Słubic i nadburmistrz Frankfurtu, dwumieœcie, odbywajš się liczne wspólne imprezy kulturalne i sportowe, a mieszkańcy chadzajš za Odrę nie tylko na zakupy, ale też na piwo. Bywa, i to wcale nierzadko, że to piwo spożywane jest w mieszanym, polsko-niemieckim towarzystwie. Ostatnio, w tłusty czwartek, słubiczanie rozłożyli w jednym z frankfurckich centrów handlowych stoiska z polskimi pšczkami. Większoœć Niemców tej tradycji nie znała, ale chyba przypadła im do gustu, bo pšczki zniknęły doœć szybko. Co więcej, w tym samym dniu polscy seniorzy – najpewniej przynajmniej częœć z nich pamięta jeszcze wojnę – uczyli emerytów z Frankfurtu nad Odrš wyrabiania i pieczenia pšczków według polskiej receptury. Było dużo dobrej zabawy, o czym z przyjemnoœciš informuję zarówno „prawdziwych Polaków", jak i lokatorów ministerialnych gabinetów.

Pšczki nie zmieniš wszystkiego. Ale jeszcze mniej zmieni poszukiwanie wszędzie wroga. Podobno Polska ma w najbliższych latach stać się prawdziwym mocarstwem, które nie tylko będzie produkowało miliony elektrycznych samochodów, drony, ale będzie również wysyłało rakiety w kosmos. Cel jest zbożny i warto za niego trzymać kciuki. Tyle że tego celu nie osišga się w społeczeństwie zamkniętym, nieustannie rozpamiętujšcym krzywdy doznane od bliższych i dalszych sšsiadów, cišgle wracajšcym do wydarzeń sprzed 70 lat. Nie da się zadekretować, że nad Wisłš powstanie nowa Dolina Krzemowa. Nawet najlepsze przepisy, najbardziej liberalne (tfu, cóż za wstrętne słowo!) ustawy nie spowodujš, że najtęższe polskie umysły – o imigranckich (tfu, cóż za wstrętne słowo!) nie wspominajšc – zamiast pomagać Elonowi Muskowi wysyłać jego Teslę w kosmos, zechcš to robić w Polsce.

Trzeba nam jeszcze ducha. Tej specyficznej soft power, którš przez lata kusiła Ameryka i co okazało się skuteczniejszš broniš niż wszystkie rakiety Trident i pociski Cruise razem wzięte. Wbrew pozorom szybciej osišgniemy to dzięki słubickim seniorom uczšcym Niemców wypiekać pšczki niż chłodem ziejšcym z rzšdowych gabinetów.

Pšczki œwiata nie zmieniš. Chociaż? Gdyby nie pingpongowa dyplomacja Henry'ego Kissingera z 1971 r., œwiat byłby dzisiaj gorszy. No ale on, choć nie był nafciarzem i nie robił interesów z Breżniewem, był jednak Żydem.

Niezależny dziennikarz, autor biografii Edwarda Gierka, Wojciecha Jaruzelskiego i wydanej ostatnio biografii Władysława Gomułki pt. „Gomułka. Dyktatura ciemniaków".