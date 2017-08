Afganistan: USA wyślą dodatkowych żołnierzy. Są pierwsze rozkazy

Jak przekonać szefa do awansu?

- Podpisałem część rozkazów, ale to jeszcze nie koniec - powiedział Mattis dziennikarzom zgromadzonym w Pentagonie. Minister obrony zaznaczył, że nie poda więcej szczegółów, dopóki nie przedstawi ich członkom Kongresu w przyszłym tygodniu.

Szef Pentagonu nie poinformował, ile dodatkowych amerykańskich oddziałów zostanie wysłanych do Afganistanu. Zaznaczył, że ich rola będzie polegać bardziej na wsparciu dla afgańskich sił zbrojnych niż bezpośredniej walce. - W zasadzie to ma na celu (podpisanie rozkazów) umożliwienie afgańskim siłom zbrojnym bardziej efektywnej walki. To oznacza więcej doradców oraz wsparcia ogniowego - oznajmił Mattis, podkreślając, że jego rozkazy są zgodne z nową strategią prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Afganistanu.

21 sierpnia Trump przedstawił nowy, oparty na "pryncypialnym realizmie" plan zakończenia trwającej od 16 lat wojny w Afganistanie, zakładający zwiększenie liczebności stacjonujących tam sił amerykańskich. Prezydent nie podał żadnych liczb, jednak przedstawiciele administracji anonimowo informowali, że strategia zakłada wysłanie ok. 4 tys. dodatkowych żołnierzy.

W apogeum wojny z talibami i Al-Kaidą w latach 2011-2012 w Afganistanie stacjonowało ponad 120 tys. żołnierzy i personelu prywatnych firm ochroniarskich z USA. Obecnie jest tam, spełniając głównie rolę doradczą i pomocniczą, ok. 11 tys. żołnierzy amerykańskich.

Afgańscy talibowie potępili plan Trumpa i zapowiedzieli, że "dopóki w ich kraju pozostanie choć jeden amerykański żołnierz, dżihad będzie kontynuowany".