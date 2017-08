11 września posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie puszczy

"Ogólnopolski spacer w obronie Puszczy Białowieskiej" w Starej Białowieży, 13 sierpnia 2017. Uczestnicy spaceru chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Organizatorem akcji była grupa mieszkańców "Lokalsi przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej".

Foto: PAP/Artur Reszko

Posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej zaplanowano na 11 września - poinformował PAP rzecznik KE Ricardo Cardoso. KE uznaje sprawę za pilną i wcześniej zwróciła się do Trybunału, by był to priorytet.