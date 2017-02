PO złożyła w Sejmie projekt dot. wycinki drzew

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak

PO złożyła we wtorek w Sejmie projekt zakładający powrót do zasady, że to gmina wyraża zgodę na wycinkę drzew; Platforma chce, aby Sejm zajął się nim na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę.