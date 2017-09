Egipt i Tunezja znów przyciągają turystów

UNWTO zaprezentowała raport o kierunkach turystycznych, w których w 2017 roku najszybciej przybywa zagranicznych gości. Pierwsze miejsce zajęła Palestyna. W 2017 roku wjechało do niej o 57,8 procent więcej turystów niż w tym samym czasie rok wcześniej. Do końca roku jej terytorium może odwiedzić około 630 tysięcy gości.

Drugie miejsce zestawienia zajął zaś Egipt, który odzyskuje zainteresowanie turystów, zniechęconych zamachami z października 2015 roku. W tym roku wzrost liczby przyjazdów z zagranicy sięgnął 51 procent (porównując rok do roku). Zdaniem ekspertów UNWTO do końca roku liczba zagranicznych turystów może sięgnąć w Egipcie 8 milionów. To jednak nadal o wiele mniej niż w rekordowym 2010 roku, kiedy w kraju tym wypoczywało 14 milionów turystów.

Trzecie miejsce w rankingu przypadło Marianom Północnym (terytorium stowarzyszone Stanów Zjednoczonych położone w północno-zachodniej Oceanii), a czwarte - Islandii.

Na piątym miejscu zestawienia znalazła się Tunezja. Kraj ten wciąż próbuje odbudować wizerunek po zamachach z czerwca 2015 roku. Hotel, przed którym doszło wówczas do ataku, został w tym roku ponownie otwarty, a brytyjskie MSZ złagodziło niedawno treść ostrzeżenia przed podróżami do tego kraju. Duzi touroperatorzy, w tym Thomas Cook, ogłosili już, że włączają Tunezję do swoich programów czarterowych na kolejne sezony. UNWTO donosi, że jak dotąd kraj zanotował już 32,5-procentowy wzrost liczby przyjazdów. Jeśli trend się utrzyma, na wakacje wybierze się tam w tym roku nawet 7,5 miliona turystów. W rekordowym 2010 roku było ich 7,8 miliona.

Pozostałe kraje pierwszej dziesiątki to Wietnam, Urugwaj, Nikaragua, Mongolia i Izrael.