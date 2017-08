Polacy szturmują Wyspy Kanaryjskie

Jak przekonać szefa do awansu?

Zainteresowanie turystów Wyspami Kanaryjskimi jest w tym roku bardzo duże. Główne wyspy zanotowały w pierwszym półroczu kilkuprocentowy wzrost liczby gości. Prym wiedzie Gran Canaria, na którą przyleciało 7,3 miliona ludzi, o 6,7 procent więcej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu znalazła się Teneryfa południowa z 6,47 miliona osób, co dało wzrost o 9,4 procent. Na trzecim - Lanzarote z 4,1 miliona gości lotniczych, czyli o 10,9 procent więcej. Czwarta pozycja należy do Fuerteventury dokąd wybrało się 3,4 miliona pasażerów (+6,4 procent), pierwszą piątkę zamyka zaś Teneryfa północna, na którą przyleciało do końca czerwca 2,5 miliona osób (+ 5,6 procent).

Z kolei według informacji portalu Gloobi.de od stycznia do lipca tego roku jednym z ważniejszych rynków źródłowych dla Wysp Kanaryjskich była Polska. Znad Wisły na archipelag przybyło o 15 procent pasażerów więcej w porównaniu z tym samym okresem roku 2016. Region cieszył się w tym czasie także dużym zainteresowaniem Portugalczyków (+25 procent), Austriaków (+15 procent) i Brytyjczyków (+14 procent). Tych ostatnich było na Wyspach Kanaryjskich najwięcej, bo 3,2 miliona. Z kolei liczba turystów z Niemiec wzrosła stosunkowo niewiele bo o 1,8 procent. W sumie 1,8 miliona osób.