Turyści wracają do Turcji

Jak przekonać szefa do awansu?

Jak informuje Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji, od stycznia do lipca kraj odwiedziło 17,3 miliona gości z zagranicy, co przełożyło się na wzrost o 22 procent rok do roku. Najwięcej gości przyjechało z Europy, łącznie było ich 7,1 miliona.

Wśród gości pierwsze miejsce zajmowali Rosjanie, których było 2,5 miliona (14,6 procent udziału w rynku), drugie Niemcy w liczbie 1,9 miliona (11,1 procent), trzecie Gruzini w sile 1,33 miliona, (7,7 procent), czwarte Irańczycy z 1,26 miliona turystów (7,3 procent), a na piątej pozycji Bułgarzy z liczbą 972 tysięcy (5,6 procent). Z Polski przyjechało do Turcji 152,3 tysiąca osób (0,9 procent).

Statystyki za lipiec pokazują, że najwięcej gości, bo 74,5 procent, przyleciało samolotem. W tym miesiącu najczęściej wybierali oni jako cel podróży region Antalyi (1,78 mln), Stambuł (1,32 mln), Edirne (609 tys.) i Mugli (398 tysiące).