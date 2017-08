Wakacje.pl: Rodziny znowu jeżdżą do Egiptu

Jak podaje serwis Wakacje.pl, między 23 czerwca a 31 lipca liczba dzieci wyjeżdżających na zorganizowane wakacje, głównie za granicę, wzrosła o 46 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Największy wzrost, bo o 49 procent, zanotowano w rodzinach składających się z dwójki dzieci i dwójki dorosłych. W rodzinach 2+1 liczba dzieci wzrosła o 35 procent, a w rodzinach 2+3 - o 32 procent. W tym czasie średni wzrost rezerwacji w serwisie sięgnął 32,8 procent.

– W trzech ostatnich tygodniach sierpnia zeszłego roku jedną trzecią wyjazdów stanowiły wyjazdy rodzinne, najczęściej z jednym lub z dwójką dzieci - mówi, cytowana w komunikacie prasowym, Klaudyna Mortka z Wakacje.pl. - W najbliższych dniach kupujących przybędzie, bo klienci biur podróży wiedzą, że w tym roku spektakularnych przecen w środku lata nie ma i można śmiało powiedzieć, że do końca wakacji taniej już nie będzie. Odwlekanie rezerwacji na ostatnią chwilę może się nie opłacić.

Za tegoroczne wakacje trzeba zapłacić więcej niż w minionym sezonie (wyjątkiem jest Chorwacja tańsza o 243 złote). W serwisie Wakacje.pl miejsca w najpopularniejszych hotelach kończą się lub już są zarezerwowane. – Bułgaria, podobnie jak Albania i tegoroczna nowość, Macedonia, są modne i niedrogie. Oferta wyjazdów do Bułgarii wyprzedała się już w ponad 70 procentach – wyjaśnia Mortka.

Jak opisuje, za pobyt w 4-gwiazdkowym hotelu w Bułgarii, z wyżywieniem all inclusive i dobrymi opiniami trzeba zapłacić około 1900 złotych za osobę. W podobnym standardzie w w Egipcie - 1400 złotych, w Macedonii - około 1800 złotych, w Grecji - 2300 złotych, a w Albanii 2400 złotych.

Za wyjazd do popularnej Grecji klienci Wakacji.pl średnio płacili 7235 złotych, do Albanii - 5402 złote, a do Egiptu - 5784 złote. Średnia wartość rezerwacji w serwisie to 6535 złotych, czyli o 415 złotych więcej niż rok temu.

Serwis podaje, że podobnie jak w zeszłym roku, przeciętny polski turysta na wakacje z dziećmi najczęściej wyjeżdża do Grecji. W te wakacje do greckich kurortów – głównie na Kretę i Rodos – już wyjechało o ponad 28 procent więcej dzieci niż w zeszłym roku.

Co ciekawe, rodzice dużo częściej niż rok temu zabierają dzieci na urlop do Egiptu (wzrost o 220 procent), Albanii (wzrost o 134 procent) i Portugalii (wzrost o 89 procent).