Tatry przeżywają oblężenie, korki na szlakach

- Wycieczkę do Morskiego Oka należy planować bardzo wcześnie rano, gdyż już około godziny 8 parking na Palenicy Białczańskiej się zapełnia. Kolejki oczekujących na wejście na szczyty tworzą się też przed wierzchołkiem Giewontu i na szlakach na Rysy, Zawrat czy Kozi Wierch – wyjaśnia Paulina Kołodziejska z TPN.

Nawet kilkudziesięciometrowe kolejki tworzą się także do punktów sprzedaży biletów przy wyjściach na tatrzańskie szlaki. Do zakupu biletu wstępu na teren TPN jest zobowiązany każdy turysta, z wyjątkiem mieszkańców gmin powiatu tatrzańskiego. Wejściówek nie muszą też posiadać dzieci do 7-go roku życia i posiadacze Karty Dużej Rodziny. Bilet normalny kosztuje 5 złotych, a ulgowy 2,50 złotego. TPN oferuje także tańsze bilety wielodniowe i grupowe.

Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są dobre, a słoneczna pogoda zachęca do górskich wypraw.

Tatry odwiedza rocznie około 3 milionów turystów. Do dyspozycji odwiedzających TPN jest 275 km znakowanych szlaków turystycznych o różnych stopniach trudności: od bardzo łatwych po bardzo trudne i wyposażone w urządzenia asekuracyjne jak łańcuchy, klamry i drabinki. Grupy zorganizowane i wycieczki muszą być prowadzone przez uprawnionych przewodników tatrzańskich.