Egzotyczny trening kusi młodych turystów

Portal Hotels.com opublikował wyniki badania upodobań 8,4 tysiąca swoich klientów (w tym 300 z Polski). Wynika z nich, że dla młodych podróżnych przy wybieraniu miejsca wypoczynku coraz większe znaczenie ma wyposażenie hotelowej siłowni i dostępne możliwości treningu. Wszystko przez celebrycką modę publikowania tzw. welfie, czyli zdjęć z ćwiczeń.

Z badań Hotels.com wynika, że 80 procent podróżnych między 18 a 35 rokiem życia uważa dbanie o sprawność fizyczną za jeden z najważniejszych elementów wakacji. Dla porównania, w pokoleniu wyżu demograficznego z lat 1946-64 pogląd taki podziela 66 procent ankietowanych. Publikowanie zdjęć z treningu zapowiada 16 procent ankietowanych, a zdjęć w kostiumach kąpielowych - 10 procent z nich.

Millenialsi podają, że wykorzystują treningi do poznawania nowych ludzi (27 procent) i nowych miejsc z innej perspektywy (32 procent). Do ćwiczeń na wakacjach skłania ich również chęć pozyskania unikalnych wspomnień (42 procent) i udowodnienia w mediach społecznościowych, że spędzają wakacje na najwyższych obrotach (29 procent).

Urlopowicze ankietowani przez Hotels.com podają, że chętnie rezygnują z wykwintnego jedzenia (42 procent), relaksu (38 procent), zwiedzania (32 procent) lub alkoholu (24 procent) po to, aby się fizycznie „zresetować". O wyborze konkretnego hotelu coraz częściej decyduje zaś wyposażenie fitness na najwyższym poziomie (26 procent), możliwość odbycia treningu z trenerem (20 procent), zdrowy jadłospis w menu (25 procent) i darmowy dostęp do urządzeń mierzących parametry życiowe i efektywność ćwiczeń (17 procent).

Zdaniem autorów badania Hotels.com, mężczyźni poszukują w czasie urlopu ekstremalnych wrażeń. Interesuje ich cross-fit (12 procent), wspólny trening na plaży (12 procent) i wakeboarding (16 procent). Co czwarta kobieta preferuje zaś wakacje wellness, z medytacjami, jogą i tai chi w programie.

Także dla ankietowanych Polaków przy wyborze obiektu noclegowego ważny jest dostęp do sali do ćwiczeń lub możliwość uprawiania sportu (46 procent). Podczas wakacji największą popularnością polskich klientów serwisu cieszy się jazda na rowerze (81 procent), pływaniem (76 procent), rowery wodne (62 procent), bieganie (58 procent) i kajaki (52 procent). 54 procent ankietowanych Polaków przyznaje, że to w czasie wakacji ma więcej czasu na poprawę formy, więc chętnie korzysta z udogodnień oferowanych przez hotel.