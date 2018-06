Polacy gotowi wydać dużo na wakacje

40,1 procent miesięcznej pensji wydadzą na urlop Polacy. To – jak pokazuje badanie zachowań konsumenckich - daje nam czwarte miejsce wśród mieszkańców 18 krajów

Fińska firma finansowa Ferratum ósmy rok z rzędu zapytała mieszkańców różnych krajów, na co zamierzają wydawać pieniądze tego lata. W badaniu udział wzięło prawie 22 tysiące gospodarstw domowych z 18 krajów (Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Holandia, Szwecja, Rumunia, Czechy, Estonia, Polska, Dania, Norwegia, Bułgaria, Kanada, Brazylia, Chorwacja, Finlandia, Łotwa, Meksyk).

Z analizy wynika, że w tym roku na letnie podróże największe kwoty przeznaczą Niemcy, według deklaracji będzie to 50,8 procent miesięcznego budżetu, którym dysponuje przeciętna rodzina. Na drugim miejscu znaleźli się Bułgarzy (46 procent), na trzecim Finowie (41 procent), a na czwartym Polacy (40,1 procent). Średnia dla wszystkich krajów to prawie 40 procent, co oznacza wzrost o 7 procent rok do roku.

Znaczące różnice widać w gotowości do przeznaczenia wyższych kwot na zakwaterowanie. Prawie wszyscy Norwegowie (99 procent) są skłonni wydać na hotel więcej niż 100 euro za noc. W wypadku Polaków nikt nie zadeklarował takiej chęci, w Niemczech - 6 procent badanych.

Okazuje się, że coraz chętniej podróżni wynajmują kwatery prywatne. Ponad 72 procent Niemców planuje zamówić tego typu zakwaterowanie przez internet. Dla Polski wynik ten wynosi 16,1 procent.

Ferratum zapytał też o sposoby finansowania wyjazdów. 54,3 procent twierdzi, że odkłada na wakacje pieniądze, pozostałe 45,7 procent korzysta częściowo z różnych pożyczek (od typowej pożyczki z instytucji finansowej przez karty kredytowe, aż po karty debetowe).

Badaczy interesowało też, na co konsumenci zamierzają wydawać pieniądze tego lata. Polacy odpowiedzieli, że 26,6 procent budżetu pójdzie na podróże krajowe, 12,6 procent na wydarzenia (śluby, imprezy itp.), 11,4 procent na ubrania i dodatki, 9,2 procent na różne aktywności, w tym sportowe, a 7,5 procent na zajęcia dla dzieci.

Z kolei portal Greek Travel Pages informuje o innych badaniach. Przeprowadziła je na zlecenie francuskiego przedsiębiorstwa finansowego Cofidis firma badawcza YouGov. W tej analizie udział wzięli mieszkańcy Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Danii. Wynika z niej, że mimo obaw związanych z Brexitem, w tym roku najwięcej na podróże przeznaczą Brytyjczycy - 2272 euro na osobę. Na drugim miejscu w zestawieniu są Włosi, a dalej Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi i Niemcy. Na końcu listy znaleźli się Duńczycy z kwotą 1385 euro.

58 procent Brytyjczyków uważa, że budżet jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe, pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 44 procent Duńczyków. Hiszpanie i Brytyjczycy wyrażają największą gotowość do pożyczenia pieniędzy, by pokryć koszt wyjazdu, odpowiednio było to 11 i 9 procent pytanych. Z tej formy finansowania korzystają zazwyczaj osoby w wieku 25-34 lata. Z badania wynika ponadto, że wykształceni Europejczycy z wyższymi dochodami nie bronią się przed wydawaniem pieniędzy na podróże, ale kobiety są bardziej oszczędne niż mężczyźni.