Trójmiasto najlepsze w Polsce na weekend

Weekend najciekawiej jest spędzić w Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie lub Toruniu. Tak uważają przebadani przez ARC Polacy, którzy za najważniejszy motyw swoich krótkich wyjazdów uważają chęć „odkrywania nowych rzeczy"

„Miejska turystyka weekendowa w Polsce" - taki tytuł nosi badanie przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia*. O opinię pytano tylko osoby, które przynajmniej raz w ostatnim roku miały okazję wyjechać na krótko do innego miasta. Pytania dotyczyły 12 największych (powyżej 200 tysięcy) miast w kraju.

Niemal co trzeci badany (31 procent) odwiedza turystycznie inne polskie miasta raz na pół roku.

Na początek zapytano, co ich popycha do podróży. Na pierwszym miejscu zaznaczali oni chęć „odkrywania nowych rzeczy" (44 punktów odpowiedzi), a na drugim miejscu chęć „poznawania nowego miejsca" (28 [punktów). Liczyły się też „zaznanie spokoju" (25 punktów), spędzenie czasu z dziećmi i zwiedzenie zabytków (po 23 punktów). Stosunkowo mała grupa brała pod uwagę udział w wydarzeniach kulturalnych (11 punktów).

Badani oceniali poszczególne miasta pod różnymi kątami: możliwość zobaczenia zabytków, skorzystania z lokalnej gastronomii, wzięcia udziału w lokalnych imprezach, atrakcyjności dla dzieci, zobaczenia muzeów lub skorzystania z oferty sportowej.

Po podsumowaniu zalet i wad poszczególnych miast, powstał ranking, w którym pierwsze pięć miejsc zajęły: Trójmiasto, Kraków, Wrocław, Warszawa i Toruń. Drugą piątkę stanowiły Poznań, Szczecin, Katowice, Bydgoszcz i Łódź. Stawkę zamknęły Lublin i Białystok.

Pod względem zabytków istotnie wybija się Kraków (37,3 punktu wskazań, najwyższy odsetek ze wszystkich wskazań we wszystkich kategoriach, co pokazuje dużą zgodność ankietowanych), co nie dziwi. Silną pozycję mają również Wrocław (22,4 punktu), Trójmiasto (16,5 punktu) i Warszawa (16 punktów).

Pod względem oferty gastronomicznej przodują Kraków (17,5 punktu) przed Trójmiastem (13,6 punktu) i Warszawą (12,7 punktu), najsłabiej zaś wypadają Bydgoszcz (-5,4 punktu, czyli największy wynik negatywnych rekomendacji) i Łódź (-3,7 punktu).

Atrakcyjne imprezy są zdaniem badanych w Trójmieście (15,5 punktu), Warszawie (13,4 punktu) i Krakowie (10,8 punktu). Pod tym względem najsłabiej postrzegane są Łódź (-4,3 punktu) i Lublin (-2,6 punktu). Krótko można by ten wynik skomentować: Mocniej w świadomości Polaków zapisał się 700-letni Jarmark św. Dominika niż lubelski Carnaval Sztukmistrzów z kilkuletnią zaledwie historią.

Na wyjazd z dziećmi najlepiej jest wybrać się do Trójmiasta (23,8 punktu). W tej kategorii trzy miasta mocno odsadziły rywali, chociaż przyzwoitą ofertę ma też w opinii respondentów Kraków (11,7 punktu) i Wrocław (10 punktów). Z kolei za najlepszą ofertę muzealną badani uznają ofertę Krakowa (10,2 punktu), Warszawy (4,6 punktu) i Wrocławia (2,9 punktu). Miastem, które najczęściej znajduje się poza rankingiem, czyli poza pierwszą dziesiątką jest w kategorii muzealnej Łódź (-3,3 punktu).

W sporcie zaś zdecydowanie przoduje Warszawa (15,8 punktu), co jest zasługą Stadionu Narodowego i imprez, które się tam odbywają, licznych maratonów i najlepszego zespołu piłkarskiego w Polsce – Legii. O drugie miejsce rywalizują ze sobą Wrocław (7,7 punktu) i Trójmiasto (7,4 punktu).

Źródło wszystkich grafik:ARC Rynek i Opinia

„W Polsce turystycznie liczą się tylko największe miasta i Toruń. Wszystkie pozostałe spośród badanych ośrodków niczym się nie wyróżniają w oczach turystów weekendowych. Za najbardziej atrakcyjne turystycznie uznawane jest Trójmiasto, które jest szczególnie cenione za swoją ofertę atrakcji dla dzieci i imprez. W pierwszej piątce z największych miast nie zmieścił się Poznań, który ustąpił miejsca Toruniowi, nie wyróżniając się w żadnym we wskazanych obszarów" - podsumowują autorzy raportu i charakteryzują poszczególne miasta:

Kraków to marka sama w sobie, kojarzona w dużej mierze z zabytkami i muzeami. Kraków doceniany jest też za ofertę imprezową i atrakcje dla dzieci. W każdym wymiarze, oprócz sportowego, miasto to znajduje się na podium.

Trójmiasto jest najlepiej oceniane pod względem oferty dla dzieci i oferty imprezowej – w tych wymiarach Trójmiasto jest pierwsze. Turyści również wysoko oceniają ofertę gastronomiczną Trójmiasta. Najsłabszą stroną Trójmiasta, zdaniem turystów, są muzea.

Wrocław to zdaniem badanych przede wszystkim zabytki i dobra oferta wydarzeń sportowych. Pozytywnie oceniana jest też oferta dla dzieci i oferta muzealna (3. miejsce w rankingu).

Warszawa jest najważniejsza pod względem oferty sportowej. Zdobywa też punkty za muzea i imprezy.

Poznań dostał się do pierwszej piątki (na miejscu piątym) jedynie pod względem oferty imprezowej. W pozostałych kategoriach zajmuje szóstą pozycję. Te wyniki pokazują, że w oczach turystów Poznań odstaje pod względem turystycznym od innych dużych miast i nie ma żadnego wyróżnika.

Toruń jest jedynym mniejszym miastem, które nawiązało rywalizację z największymi. Znalazło się się w pierwszej piątce ocenione pozytywnie jako miasto bogate w zabytki, z dobrą gastronomią, atrakcyjne dla dzieci i mogące się pochwalić ciekawymi muzeami. Zdecydowanie najsłabiej (miejsce 11.) oceniana jest jego oferta wydarzeń sportowych.

Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Wyjazdy typu city break do polskich miast stają się coraz popularniejsze, zarówno wśród turystów polskich, jak i zagranicznych. Polska Organizacja Turystyczna widzi w nich ogromny potencjał na poszerzenie sezonu turystycznego. To szansa nie tylko dla dużych miast, ale również mniejszych ośrodków miejskich. Przykładem mniejszego miasta doskonale wykorzystującego ten trend jest choćby Kazimierz Dolny.

Nasza akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny" propaguje właśnie tego typu wyjazdy. Jej rosnąca popularność wśród Polaków, jak i podmiotów oferujących usługi związane z turystyką jest doskonałym potwierdzeniem ogromnego potencjału jaki drzemie w wyjazdach city break. Najbliższa edycja akcji odbędzie się 5-7 października.

Łukasz Wysocki, prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Generalnie nie wydaje mi się trafne pytanie w tym badaniu o całe Trójmiasto. To wypacza obraz rankingu. Przecież Krakowa nie połączono z Wieliczką, a Torunia z Bydgoszczą.

Zdecydowana przewaga Trójmiasta w kategorii „dla dzieci" to prawdopodobnie zasługa naszych plaż nad Zatoką Gdańską i słynnego Jarmarku św. Dominika, który co roku trwa trzy tygodnie. Tu wynik badania pokrywa się z naszymi spostrzeżeniami, że jesteśmy celem podróży rodzin z dziećmi.

Z kolei znikome wskazania w kategorii „muzea" jest krzywdzący dla Gdańska, które ma słynne już w Europie Europejskie Centrum Solidarności, a od prawie dwóch lat także głośne Muzeum II Wojny Światowej.

Wysoką notę za gastronomię traktuję natomiast jako uznanie dla dynamicznie rozwijającego się w Trójmieście sektora - powstaje tu wiele znakomitych restauracji.

Myślę, że dużą rolę w decyzjach turystów o kierunkach wyjazdów weekendowych odgrywa dostępność komunikacyjna danego miasta. Gdańsk bardzo zyskał od kiedy została ukończona autostrada A1 łącząca nas z Łodzią, Toruniem i Bydgoszczą i oddana po remoncie droga krajowa numer 7 z Warszawy. Badania jakie prowadzimy pokazują, że z tych miejsc przyjeżdża teraz więcej gości.

Wydaje mi się, że pozycja Warszawy jest mocno związana z jej rolą w gospodarce kraju. Liczne wyjazdy biznesowe do stolicy owocują także przyjazdami towarzyszących tym podróżnym rodzin. Ale za wielkiego wygranego w tej stawce uważam Toruń, który uplasował się za „wielka czwórką", wyprzedzając Poznań, Katowice czy Łódź.

*Badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online) na próbie N=398 osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy odwiedziły jedno z badanych miast w celach turystycznych lub kulturalno-rozrywkowych z co najmniej jednym noclegiem. Rankingi miast zostały ustalone metodą analityczną, w ramach której stworzony został indeks atrakcyjności przez Laboratorium Badań Analitycznych ARC Rynek i Opinia. W ramach badania oceniane były wszystkie miasta w Polsce z liczbą ludności powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Badanie przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja 2018 roku.