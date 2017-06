Coraz więcej dzieci wyjeżdża w wakacje

Eksperci przekonują, że to nie jest zły wynik. Najniższa od 26 lat stopa bezrobocia, wyższe płace, rosnące zatrudnienie, a do tego rządowe wsparcie w postaci 500 plus to czynniki polepszające sytuację materialną rodzin.

Zyskują na tym najmłodsi, którzy mogą liczyć na wakacje poza domem. Najwięcej dzieci będzie wypoczywać na wczasach z rodzicami. Deklaruje to ponad 33 procent badanych, w większości planując urlop w kraju. Tylko niecałe 9 procent rodziców (z dziećmi) na wakacje wyjedzie za granicę.

Na kolonie lub obóz posłanych będzie natomiast jedynie 5,4 procent najmłodszych. W większości będą to imprezy w Polsce. Planów na zbliżające się wakacje dla swoich dzieci wciąż nie ma 35 procent rodzin, a mniej niż 30 procent już wie, że nigdzie ich w tym roku nie wyśle.