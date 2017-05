Szwecja: Polacy w pierwszej piątce przyjezdnych

Skania jest drugim, po Sztokholmie, najczęściej odwiedzanym przez Polaków regionem Szwecji. Jak podaje Szwedzki Urząd Statystyczny (SCB), dla Malmö i całego regionu Skanii wzrost liczby noclegów wykupionych przez Polaków między styczniem a marcem sięgnął 35,7 procent (porównując rok do roku), a Polacy są na piątym miejscu zestawienia najczęściej nocujących tam nacji.

Prym wśród zagranicznych gości odwiedzających Skanię wiodą Duńczycy (prawie 41 tysięcy noclegów), Niemcy (17,6 tysiąca), Brytyjczycy (17 tysięcy), Indusi (niespełna 12 tysięcy) i Polacy (7,7 tysiąca). Kolejne miejsca zajmują goście z Norwegii (7,4 tysiąca), Holandii (6,8 tysiąca) i Stanów Zjednoczonych (6,7 tysiąca). W pierwszym kwartale tego roku zagraniczni turyści kupili w Skanii 204,73 tysiąca noclegów, co oznacza 11,5-procentowy wzrost rok do roku.

Wśród Polaków największą popularnością cieszą się rezerwacje w hotelach, w których kupili ponad 5 tysięcy noclegów (wzrost o 34,9 procent rok do roku). W schroniskach młodzieżowych liczba sprzedanych Polakom łóżek sięgnęła 1,5 tysiąca, co oznacza prawie 59-procentowy wzrost (rok do roku). Największy, bo 170 procentowy, wzrost liczby wykupionych noclegów zanotowały jednak firmy wynajmujące domy wakacyjne. W sumie w pierwszym kwartale sprzedano w nich 920 noclegów.

- Z roku na rok zauważamy wzrost zainteresowania polskich klientów zakwaterowaniem wakacyjnym w całej Szwecji. Jednak najciekawsze są zmiany w charakterystyce preferowanej formy urlopu - mówi, cytowana w komunikacie prasowym, Anna Kaźmierczak, dyrektor polskiego oddziału firmy Novasol. - Do tej pory większość naszych polskich gości wybierających się do Szwecji stanowili wędkarze chcący skorzystać z obfitości szwedzkich łowisk. Z każdym sezonem ten trend się jednak zmienia i obserwujemy wzrost zainteresowania wyjazdami rodzinnymi, szczególnie do regionu Skanii - dodaje.

Zauważalnie rosnące zainteresowanie Skandynawią podkreśla również przewoźnik promowy Unity Line. Szczecińska spółka obsługuje promy pasażerskie na trasie ze Świnoujścia do Ystad i ze Świnoujścia do Trelleborga. Rocznie przewozi około 261 tysięcy pasażerów. W 2016 roku (w porównaniu z rokiem 2015) spółka odnotowała ponad 6-procentowy wzrost przewozów pasażerskich i 8-procentowy samochodów osobowych. Jak wynika z wewnętrznych badań armatora, w zeszłym roku Polacy podróżowali do Szwecji przede wszystkim w poszukiwaniu pracy, w celach turystycznych i w ramach wizyt rodzinnych i towarzyskich.

- Jednym z katalizatorów tego pozytywnego trendu jest regularnie poszerzana oferta turystyczna. Polacy coraz częściej wybierają Skandynawię jako bezpieczny i ciągle nieodkryty kierunek swoich podroży. Szczególną popularnością cieszą się wycieczki do malowniczego Ystad, nowoczesnego Malmö czy historycznego Lund - mówi, cytowana w komunikacie prasowym, Katarzyna Antoń z Unity Line.

Rosnący boom na Skandynawię i coraz szersza oferta wycieczek polskich touroperatorów nie dziwi Agnieszki Blandzi, szefowej Visit Sweden. - Przeprowadzone przez nas w latach 2014-2015 badania rynku pod kątem zainteresowania Szwecją i Skanią wykazały, że Polaków najbardziej interesują wycieczki objazdowe. Jednocześnie jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia, takie jak odwiedzanie atrakcji turystycznych, miejsc związanych z architekturą i wzornictwem, interesują nas muzea, chcemy wspólnie ze znajomymi i rodziną odkrywać lokalną kuchnię i nowe smaki, kupować tradycyjne wyroby rękodzieła. Dlatego oferty wycieczek śladami wikingów czy innowacyjnej architektury cieszą się rosnącą popularnością - mówi Blandzi, cytowana w komunikacie prasowym.

Odrobinę skandynawskiego klimatu bez wyjeżdżania z Polski będą mogli poczuć mieszkańcy Warszawy podczas Dnia Skandynawskiego, który odbędzie się w sobotę 10 czerwca. Walki wikingów, Muminki, budowanie z klocków Lego, atrakcje dla najmłodszych, oferty turystyczne, liczne konkursy z nagrodami, występy artystyczne, prezentacje literackie i wystawy fotograficzne będą czekały na wszystkich ciekawych świata przy Krakowskim Przedmieściu 60.