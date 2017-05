Coraz więcej turystów odwiedza Albanię

Położona nad Adriatykiem Albania ma bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki. Wybrzeże ma około 350 km, jest różnorodne, nie brakuje na nim piaszczystych plaż, a słońce świeci tu 300 dni w roku - przekonywali uczestnicy poniedziałkowego seminarium poświęconego turystyce, jakie odbyło się przy okazji posiedzenia Polsko-Albańskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.Do wyjazdów do tego kraju przekonuje się coraz więcej turystów. W 2014 r. Albanię odwiedziło 3,6 mln ludzi, a w 2016 roku było ich już prawie 4,7 miliona. Powstają nowe hotele i drogi - informowała przedstawicielka Państwowej Agencji Turystycznej z Albanii.Według albańskiej ambasador, dotarcie do Albanii staje się coraz łatwiejsze. Rozbudowywana jest sieć autostrad i innych dróg, można też dotrzeć drogą morską lub samolotem. Niedaleko stolicy tego kraju - Tirany znajduje się międzynarodowe lotnisko, ale na razie nie ma tam bezpośrednich regularnych lotów z Polski. Najczęściej Polacy przyjeżdżają w zorganizowany sposób z biurami podróży albo indywidualnie - samochodem.Albania ma trzy obiekty wpisane na listę światowych zabytków UNSECO. Chodzi o starożytne miasto z czasów Bizancjum - Butrint, najstarsze miasto w kraju Berat i miasto Gjirokastra z kamiennymi domkami pokrytymi szarymi łupkami. W mieście tym urodził się były albański prezydent Enver Hodża.- Albania jest tańsza niż sąsiadujące kraje, a jej mieszkańcy niezwykle gościnni, można tu podziwiać piękno natury, góry, jeziora, rzeki, woda w Adriatyku jest czysta. Jest to najbezpieczniejszy kraj w tym regionie - wyliczała atuty Albanii ambasador Kureta.Turystyka jest dla albańskiego budżetu znaczącym źródłem dochodów. W 2014 r. wpływy z niej stanowiły 5,9 procent PKB. Albańczycy przewidują wzrost znaczenia tej branży dla rozwoju gospodarki. W turystyce pracuje ponad 50 tys. ludzi, czyli ponad 5 procent zatrudnionych.Dyrektor Albańskiej Ajencji Inwestycji (AIDA) Gent Celi poinformował, że Albania w ostatnich latach szybko się rozwija, w 2015 r. wzrost gospodarczy (PKB) wyniósł 2,7 proc., a w 2016 - 3,4 proc. Rosną inwestycje zagraniczne.W 2015 r. w Albanii działało ponad 10,5 tys. zagranicznych firm. Polskich firm w Albanii było zaledwie kilka, a ich kapitał niewielki - zaznaczył Cele. Podkreślił, że w Albanii jest dobry klimat inwestycyjny, są specjalne strefy ekonomiczne, a dla inwestorów przewiduje się zwolnienia podatkowe.