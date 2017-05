W Hiszpanii lepiej się bawić, niż spać

W marcu zanotowano łącznie 20,3 miliona noclegów, czyli o 7,4 procent mniej niż rok wcześniej. Największy spadek zanotowano w grupie podróżnych krajowych, wśród których liczba noclegów zmniejszyła się (rok do roku) o 16,6 procent. Wśród gości zagranicznych spadek sięgnął tylko 0,5 procent.

Jednocześnie Narodowy Urząd Statystyczny (INE) podaje, że w pierwszym kwartale tego roku liczba turystów odwiedzających Hiszpanię wzrosła do 12,9 miliona (9,3 procent). Wśród przyjezdnych dominują Brytyjczycy (2,8 miliona turystów, wzrost o 11 procent rok do roku), Niemcy (1,7 miliona ludzi, wzrost o 2 procent) i Francuzi (1,7 miliona ludzi, wzrost o 8,3 procent).

W pierwszym kwartale tego roku w Hiszpanii turyści najchętniej przyjeżdżali na Wyspy Kanaryjskie (3,6 miliona ludzi, wzrost o 6,8 procent rok do roku), do Katalonii (3 miliony gości, wzrost o 4 procent) i do Andaluzji (1,8 miliona gości, wzrost o 12,2 procent).