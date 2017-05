Egipt i Grecja najpopularniejsze w Niemczech

Dane z systemu rezerwacyjnego Traveltainment, na które powołuje się portal fvw.com, wskazują, że wśród Niemców Grecja cieszy się niesłabnącą popularnością, a Egipt wraca do łask. W kwietniu tego roku zanotowano 34-procentowy wzrost (porównując rok do roku) liczby rezerwacji do Hurghady, co jest kontynuacją dobrych wyników notowanych od początku roku (72 procent w marcu, 52 procent w lutym i 102 procent w styczniu).

Dużym popytem cieszą się wakacje w Grecji, choć tu zmiany w statystykach nie są tak spektakularne. W kwietniu wzrost dla Krety (Heraklion) sięgnął 8 procent, w marcu 39 procent, w lutym 31 procent, a w styczniu 36 procent. Wyniki Rodos poprawiły się o 1 procent, a Kos - o 20 procent.

Traveltainment sprawdził też wysokość cen wakacji na Krecie. Okazuje się, że w kwietniu tego roku są one średnio o 4,2 procent droższe niż rok wcześniej. Wzrosło też zainteresowanie wyjazdami na Wyspy Kanaryjskie. W przypadku Fuerteventury, po spadkach notowanych w pierwszym kwartale tego roku, wzrost sięgnął 7 procent. Dla Gran Canarii zmiana oscylowała wokół 1-procentowego wzrostu, ale liczba rezerwacji na Teneryfę była niższa o 5 procent. To już czwarty z rzędu miesiąc spadku dla tej wyspy. Pod kreską są też rezerwacje na Majorkę (spadek o 2 procent), co może być jednak związane z faktem, że miejsca na tej wyspie już zaczynają się kończyć. Spadek zainteresowania Majorką notowany jest już zresztą od początku roku: w marcu sięgnął 5 procent, w lutym 16 procent, a w styczniu 12 procent.

W największej niełasce niemieckich turystów znalazła się jednak turecka Antalya. Liczba rezerwacji do tego regionu zmniejsza się coraz bardziej. W lutym spadek zainteresowania sięgnął 7 procent (rok do roku), w marcu 9 procent, a w kwietniu już 26 procent. Mimo wszystko miejscowe lotnisko to zdołało utrzymać drugie miejsce na liście najczęściej wybieranych portów lotniczych wśród użytkowników serwisu.