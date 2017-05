Kalendarz i pogoda wypchnęły Polaków na majówkę za granicę

Polacy kochają długie weekendy. Na wypoczynek na początku maja ze względu na korzystny układ kalendarza zdecydowało się znacznie więcej ludzi niż przed rokiem. Zarazem Polacy przywiązują coraz większą wagę, jak i gdzie spędzają czas wolny – ocenia dr Daniel Puciato z Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Przemysł, który pozwala nam ten czas zagospodarować, to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki.

– Czas wolny jest coraz ważniejszą determinantą jakości życia ludzi, a tzw. przemysł wolnoczasowy, czyli kultura, turystyka, rekreacja, jest najszybciej rosnącym przemysłem w gospodarce światowej. 80 procent Polaków wydaje swoje pieniądze na czas wolny. Średni wydatek wynosi 8 procent naszych dochodów – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes dr Daniel Puciato, ekspert z Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu.

Polacy wolny czas najchętniej spędzają z rodziną i przyjaciółmi. Podczas majówki tradycyjnie wyjeżdżają na działki i grillują. Częściej decydują się też na wyjazdy, nie tylko krajowe. W tym roku sprzyja temu układ kalendarza. Ci, którzy wzięli trzy dni wolnego, mogą cieszyć się 9-dniowym urlopem. To zaś sprawia, że boom w ostatnich tygodniach przeżywały biura podróży.

– Prawie 50 procent Polaków planuje jakiś wyjazd turystyczny zarówno krajowy, jak i zagraniczny. W wypadku wyjazdów zagranicznych wybieramy kurorty w takich krajach, jak Egipt, Hiszpania, Grecja czy Włochy. Bardzo popularne są stolice krajów europejskich, np. Rzym, Praga, Berlin, Paryż czy Madryt. Krajowe wyjazdy to najczęściej góry, wybrzeże i Mazury oraz duże polskie miasta – wymienia ekspert.

Częściej niż w latach ubiegłych decydujemy się na zagraniczną podróż, w dużej mierze ze względu na sprzyjający układ wolnych dni, a także na bardzo zimny kwiecień, który zmusił Polaków do poszukiwania słońca gdzieś dalej. Ze statystyk Neckermann Podróże wynika, że w tym roku na weekend majowy z biurem podróży wybierze się 30 procent więcej klientów niż w 2016 roku. Travelplanet.pl wskazuje, że w poświątecznym tygodniu liczba rezerwacji wyjazdów na początek maja była nawet o 80 procent większa niż w okresie przedświątecznym.

Coraz chętniej wybieramy też aktywny wypoczynek – popularnością cieszą się zorganizowane wycieczki piesze czy rowerowe, obozy sportowe czy rejs po mazurskich jeziorach.

Jak podkreśla Puciato, sposób wypoczywania zmienił się na przestrzeni ostatnich kilku lat.

– Coraz więcej Polaków wyjeżdża i są to wyjazdy coraz dalsze. Drugim trendem jest to, że coraz więcej wydajemy na takie wyjazdy – wybieramy droższe hotele i transport lotniczy. Bardzo popularna jest obecnie turystyka aktywna, kwalifikowana, sporty ekstremalne, spędzamy wolny czas coraz bardziej aktywnie. Mimo że głównie podróżują osoby w wieku produkcyjnym, to coraz więcej jest też seniorów – wskazuje Puciato.

Jak przekonuje ekspert Wyższej Szkoły Bankowej, zmiana upodobań Polaków to w dużej mierze wynik lepszej sytuacji gospodarczej i rosnących wynagrodzeń, a także coraz szybszego trybu życia.

– Pracujemy coraz więcej i ciężej, więc chcemy racjonalnie wypoczywać i każdą wolną chwilę spędzić na aktywnym wypoczynku. Innym aspektem jest moda. Wyjazdy turystyczne i aktywność są bardzo modne. To przejaw wielkomiejskiego stylu życia, do którego Polacy dążą. Potem chwalimy się takimi wyjazdami w mediach społecznościowych – tłumaczy dr Daniel Puciato.