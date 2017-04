Grecja idzie na rekord

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Wiceminister turystyki Grecji Elena Kountoura mówi, że jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to rok 2017 będzie rekordowy dla greckiej turystyki - informuje portal Greek Travel Pages. Serwis powołuje się na wywiad udzielony gazecie "Vradini", w którym wiceminister twierdzi, że rezerwacje do Grecji z tradycyjnych i nowych rynków źródłowych są od 15 do 70 procent liczniejsze niż w roku 2016.

Na nadchodzący sezon zaplanowano co najmniej 150 nowych połączeń lotniczych i 6 tysięcy dodatkowych lotów do portów regionalnych Kos, Rodos, Mykonos, Santorynu, Korfu, Kefalinii, Zakintos, Aktionu i Salonik. – Nowe połączenia realizowane są z wielu miast europejskich, ale także z takich krajów jak Rosja, Izrael i Liban – mówi Kountoura i dodaje, że spodziewane jest uruchomienie kolejnych bezpośrednich połączeń do Aten z Azji, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych.

Zdaniem wiceminister tak jak w zeszłym roku Grecja zanotuje też dwucyfrowy wzrost rezerwacji turystów z Bliskiego Wschodu, Chin i Korei Północnej. Statystyki z centrów wizowych już wskazują, że w tym roku o 30 procent zwiększy się liczba gości z Indii.

Kountoura zapowiada, że w najbliższych miesiącach małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z dofinansowania w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2014-2020. Łączny budżet tego programu wynosi 120 milionów euro.