Turyści wcześniej pomyśleli o majówce

3 dni urlopu i 9 dni wolnego plus niezwykle popularna polska tradycja na wyjazdy na weekend majowy spowodowały, że po wycieczki w tym czasie do biur podróży ruszyło niemal dwa razy więcej turystów niż rok wczeœniej - podaje serwis Travelplanet.pl

Zdaniem analityków Travelplanet.pl niemal dwa razy więcej rezerwacji na tegoroczny długi weekend majowy (dane z poczštku kwietnia), to wcale nie tyle efekt znacznie korzystniejszego kalendarza – w poprzednim roku również wystarczyło wzišć 3 dni urlopu by mieć aż 9 dni wolnych – co obserwowanej już drugi sezon silnej tendencji do znacznie wczeœniejszego rezerwowania wyjazdów, nie tylko majówkowych.

- W zeszłym roku liczšcym na ciekawe oferty last minute na majówkę pozostawały w zasadzie tylko atrakcyjne cenowo wyjazdy do Egiptu, Tunezji i Turcji. Popularne europejskie kierunki już na poczštku kwietnia były wyprzedane, pozostawały tylko droższe wycieczki - opisuje, cytowany w komunikacie prasowym, Radosław Damasiewicz, dyrektor marketingu i sprzedaży internetowej Travelplanet.pl.

Jak wyjaœnia, duży wzrost wyjeżdżajšcych z biurami podróży to również efekt rosnšcego przekonania turystów, że przygotowane przez profesjonalistów oferty sš najczęœciej tańsze od samodzielnego komponowania wyjazdu (nie wspominajšc o możliwoœci ewentualnych reklamacji). W sprzedaży first minute biura stosowały również wiele zachęt, jak gwarancję stałej ceny, możliwoœć płacenia na raty czy bezpłatnej zamiany kierunku w razie zmiany decyzji.

Turcja wraca do łask

Jak podaje Travelplanet.pl, Grecja wcišż jest liderem popularnoœci, ale widać znaczšcy jej ubytek – z 34 do 28 procent. Natomiast Turcja z impetem wraca na pozycję wicelidera. Podwojony wzrost popularnoœci tego kierunku – z nieco ponad 10 do prawie 20 procent – robi wrażenie. Co ciekawe Hiszpania, mimo wyraŸnego spadku œredniego kosztu rezerwacji na osobę, straciła pozycję wicelidera przy spadku popularnoœci rzędu 6 punktów procentowych.

Egipt sprzedaje się na identycznym poziomie jak w poprzednim roku, ale w jego przypadku wcišż widać oczekiwanie na korzystne oferty last minute. Tak było i w zeszłym roku, gdy na poczštku kwietnia cieszył się on podobnš, 8-procentowš, popularnoœciš by w końcowym rozrachunku zostać wiceliderem majówki, i to mimo bardzo złych informacji o tajemniczej œmierci Polki w tym kraju.

Wprowadzenie przez touroperatorów Bułgarii jako propozycji na weekend majowy w tym roku zaowocowało od razu niemal 5-procentowš popularnoœciš tego kierunku.

Uwagę zwraca też miejsce Polski w pierwszej dziesištce zestawienia. Zdaniem analityków serwisu to bardzo wysoka pozycja w tegorocznym rankingu, zważywszy na specyfikę rezerwacji wypoczynku w kraju. Według badań MSiT jeszcze w 2016 roku tylko ok. 2 procent turystów rezerwowało krajowy wypoczynek w biurach podróży. Klienci coraz częœciej przekonujš się jednak, że oferta biura często jest bardziej korzystna cenowo od samodzielnego wyszukiwania hotelu.

Klienci biur podróży odkrywajš też Węgry. Stosunkowo niewielka odległoœć od Polski i zbliżony koszt wypoczynku do majówki w kraju spowodowały, że podróżni zwrócili uwagę na wiosenne uroki Balatonu (to główny kierunek wyjazdów na Węgry).

Lepszy standard za mniejsze pienišdze

Koszt tegorocznej majówki z biurami podróży w zasadzie nie uległ zmianie, ale jeœli chodzi o kierunki, za wyjazdy do Grecji klienci biur podróży płacš o ok. 200 złotych więcej (teraz 2180 złotych od osoby), do Turcji - o około 90 złotych więcej (1990 złotych), Egiptu - około 50 złotych więcej (2320 złotych), a do Hiszpanii - o około 200 złotych mniej (2200 złotych).

- Najtańsze dostępne obecnie oferty to Grecja, od ok. 1400 złotych za osobę, sš to jednak oferty bez wyżywienia, i Hiszpania – od 1700 do 1900 złotych od osoby, z dwoma posiłkami - wylicza Damasiewicz.

Ogólny œredni koszt wyjazdu na majówkę nie zmienił się od zeszłego roku - to 2030 złotych od osoby. Choć w Polsce jest ok 2-procentowa inflacja, za utrzymaniem w ryzach kosztów wyjazdów nie odpowiada obniżenie ich standardu. Obecnie prawie 30 procent klientów biur podróży zarezerwowało hotele 5-gwiazdkowe (podczas ubiegłorocznej majówki – 20 procent) a prawie 42 procent hotele 4-gwiazdkowe (w 2017 roku: 50 procent). Na noclegi w standardzie trzech gwiazdek zdecydowało się obecnie 28 procent turystów (w 2017 roku: 24 procent). Œredni koszt pobytu w hotelu 5-gwiazdkowym na tę majówkę wynosi niecałe 2400 złotych, jest więc o około 50 złotych niższy niż podczas ubiegłorocznego długiego weekendu. Koszt pobytu w hotelu 4-gwiazdkowym spadł jeszcze bardziej, bo o 100 złotych od osoby. To obecnie 2050 złotych.

Z danych Travelplanet.pl wynika, że 66 procent klientów biur podróży zarezerwowało wyżywienie all inclusive (na majówkę 2017 roku: 64 procent), wyżywienie HB, a więc œniadania i obiadokolacje, wybrało 22 procent podróżnych (w 2017 roku: 23 procent), a tylko œniadania – 9 procent (w 2017 roku: 7 procent).

W jaki sposób udało się utrzymać w ryzach œredni koszt pobytu przy wyraŸnie poprawionym standardzie?

Zdaniem analityków Travelplanet.pl fakt, że koszt pobytu nie zwiększył się, choć poprawił się statystyczny standard wyjazdów, wynika z popularnoœci Turcji i korzystnej cenowo oferty wypoczynku w tym kraju w najwyższym standardzie oraz z wprowadzenie do oferty majówkowej Bułgarii (œredni koszt pobytu to niecałe 1400 złotych).

Liczba wyjazdów dzieci na majówkę wzrosła o 65 procent, ale ich udział w puli wyjazdów z biurami podróży spadł z 13 do 11 procent. Turyœci najchętniej zabierajš dzieci na Węgry i do Turcji.