Cudzoziemscy turyści zalewają Włochy

Na progu kolejnego sezonu turystycznego podsumowano sezon zeszłoroczny, który uznany został za kolejny udany. W 2015 roku liczba zagranicznych turystów wzrosła o rekordowe 7 procent, co wiązano z obleganą przez miliony ludzi światową wystawą Expo w Mediolanie.

Autorów analizy z dwóch federacji usług turystycznych niepokoi tendencja do stałego skracania przez gości zagranicznych pobytu. Krótsze włoskie wakacje oznaczają bowiem mniejsze zarobki branży. Ze statystyk wynika, że przeciętny turysta spędza około 3 i pół dnia w Italii.

Dlatego stowarzyszenia te apelują do rządu, by wystąpił z inicjatywami na rzecz przekonania obcokrajowców do pozostawania we Włoszech dłużej.

39 milionów osób przyjechało w zeszłym roku z innych krajów Europy.

Na pierwszym miejscu wśród wszystkich turystów są Niemcy, a na drugim - Amerykanie. Kolejne miejsca zajmują Francuzi i Chińczycy. Po nich są obywatele Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii, Holandii, Hiszpanii i Japonii. Jak zauważono, liczba chińskich turystów wzrosła w ciągu roku o 1,5 miliona.

Wyraźnie rośnie popularność wśród turystów małych miasteczek. Zdecydowana większość gości nie dociera jednak na włoskie południe. Wybiera je tylko 15 procent cudzoziemców.

Komentując te dane minister kultury Dario Franceschini zauważył, że w związku z coraz większą koncentracją turystyki w niektórych częściach kraju, w przyszłości konieczne może być wprowadzenie regulowania ruchu zwiedzających na obleganym placu Świętego Marka w Wenecji czy w okolicy rzymskiej fontanny di Trevi.