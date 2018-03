Turcja najpopularniejsza na majówkę

Co czwarty Polak wyjeżdżajšcy w majowy weekend za granicę spędzi urlop w Turcji - podaje, powołujšc się na własne statystyki sprzedażowe, serwis Fly.pl

W tym roku ci, którzy wezmš w majówkę 3 dni urlopu, mogš skorzystać z 9 dni wolnego. Z danych Fly.pl wynika, że najpopularniejsze kierunki na majowy weekend za granicš to: Turcja (24,6 procent klientów), Grecja (18,9 procent), Egipt (13,6 procent ) i Hiszpania (9,7 procent).

– W porównaniu z zeszłym sezonem obserwujemy duży wzrost zainteresowania Albaniš. Zdecydowanie więcej osób wybiera też wypoczynek na goršcych plażach Tunezji. Trendy te dotyczš również sprzedaży oferty na lato – mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Grzegorz Bosowski, prezes Fly.pl. Jak opisuje, turyœci podróżujšcy w pojedynkę coraz częœciej decydujš się zaœ na krótkie wyjazdy miejskie (city break) do europejskich stolic, głównie Paryża, Lizbony, Berlina i Bukaresztu.

W Fly.pl co czwarta rezerwacja na majówkę to wczasy dla rodzin z dziećmi, stšd też serwis obserwuje dużš popularnoœć Egiptu i Turcji, gdzie o tej porze roku pogoda jest umiarkowanie goršca. W porównaniu z zeszłym rokiem portal odnotował też wzrost zainteresowania wyjazdami łšczšcymi zwiedzanie i wypoczynek. Wœród wyjazdów majówkowych prawie 11 procent rezerwacji to oferty wycieczek objazdowych - zarówno autokarem, jak i samolotem. Najczęstsze kierunki podróży skoncentrowanej na zwiedzaniu to: Bałkany (głównie Albania), Włochy, Turcja i egzotyka (Tanzania, Kenia, Chiny).

Zdecydowana większoœć, bo aż 76 procent klientów Fly.pl, decyduje się na wczasy w formule all inclusive, czyli wakacje z pełnym wyżywieniem, napojami i dostępem do atrakcji z oferty hotelu. Najczęœciej wybierane sš hotele o 4-gwiazdkowym standardzie. Stanowiš niemal 40 procent rezerwacji. Klienci z nieco wyższym budżetem chętniej wybierajš hotele 5-gwiazdkowe. W kurortach najwyższej klasy urlop spędzi 30 procent majówkowych użytkowników serwisu. Wyjazdy do obiektów 3-gwiazdkowych stanowiš zaœ 25 procent rezerwacji.

Za 7-dniowy pobyt w 4- lub 5-gwiazdkowym hotelu w formule all inclusive w Grecji lub Hiszpanii klienci Fly.pl zapłacš œrednio ok. 1800 złotych za osobę. Wycieczka w tym samym standardzie w Turcji wyniesie kosztuje od 1600 złotych, w Egipcie - około 2000 złotych, a w Tunezji - 1400 złotych.

– Ceny wyjazdów majówkowych nie odstraszajš do planowania wiosennego urlopu, gdyż już prawie 80 procent ofert polskich touroperatorów na ten czas jest wyprzedanych. Poczštek kwietnia to ostatnia okazja na zarezerwowanie majówki – opisuje Grzegorz Bosowski. Z danych Fly.pl wynika, że niemal cała oferta majówkowych wyjazdów do Egiptu i do Turcji jest już wyprzedana. Pozostały tylko pojedyncze miejsca w hotelach i w samolotach.

Z cieplejszych, a wcišż dostępnych, kierunków na majówkę eksperci Fly.pl polecajš Maltę. Można tam liczyć na temperaturę w okolicach 25 stopni Celsjusza i dobre ceny hoteli. Wyloty na Maltę dostępne sš z Warszawy, Katowic, Wrocławia i Krakowa. Pogoda na plażowanie będzie również na Wyspach Kanaryjskich. Wcišż dostępne sš dobre hotele na Teneryfie, Gran Canarii i Fuerteventurze oraz w Cyprze Północnym, gdzie w maju można liczyć na temperatury w okolicach 28 stopni Celsjusza. Zdaniem analityków serwisu dobrym miejscem na wiosenny urlop jest też Hiszpania kontynentalna – Costa Brava, Costa Dorada i Costa del Sol. Będzie tam jednak nieco chłodniej. Temperatura będzie oscylowała wokół 21–23 stopni Celsjusza. Wcišż można też zarezerwować majówkę na wyspach greckich (Korfu, Rodos, Kos, Zakynthos). W serwisie znaleŸć można oferty hoteli ze œniadaniami za ok. 1300 złotych za osobę. Jeœli chodzi o wycieczki objazdowe, serwis poleca Bałkany – Chorwację i Albanię - autokarem z wyjazdem z niemal z każdego miasta w Polsce. Ceny takich wyjazdów zaczynajš się od 800 złotych za osobę.