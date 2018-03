Majorka traci niemieckich turystów

Konsekwencje wzrostu cen hoteli i podwojenie wysokoœci podatku turystycznego na Majorce sš już widoczne. Zdaniem szefa niemieckiego Alltoursu klienci wypoczywajšcy do tej pory na wyspie coraz częœciej będš wybierać inne kierunki

Dwa lata sukcesów sprawiły, że hiszpańscy hotelarze w zauważalny sposób podnieœli ceny zakwaterowania, a władze Balearów wprowadziły opłatę noclegowš. W tym sezonie zostanie ona podwojona. Od maja do paŸdziernika turyœci zapłacš dodatkowe euro za osobę za noc w obiekcie podstawowej kategorii i do 4 euro za noc w hotelu luksusowym.

Dopóki kierunki we wschodniej częœci basenu Morza Œródziemnego i w Północnej Afryce nie cieszyły się dużym powodzeniem, dopóty podróżujšcy godzili się na hiszpańskie warunki. Teraz jednak lista najbardziej popularnych miejsc na wypoczynek zaczyna się zmieniać, co szczególnie widoczne jest na Balearach.

– Wyższy podatek noclegowy odstrasza wielu klientów i powoduje, że zaczynajš wybierać inne kierunki – mówi Markus Daldrup, prezes niemieckiego touroperatora Alltoursu, cytowany przez portal Touristik Aktuell.

Zdaniem Daldrupa argumenty przytaczane przez polityków, że podwyższajšc podatki, region chce przycišgać więcej goœci poza głównym sezonem, sš nieuzasadnione. – To tak nie działa – twierdzi prezes. Co prawda rzeczywiœcie obecnie więcej osób niż w poprzednich latach wybiera Majorkę za cel zimowego wypoczynku, ale to zupełnie inny produkt niż wakacje na tej wyspie.

Powodem, dla którego popularnoœć regionu spada, sš też rosnšce ceny zakwaterowania. Jest to widoczne w statystykach rezerwacyjnych. O ile hotele, które tylko w niewielkim stopniu skorygowały koszty noclegów w górę, nadal cieszš się popytem, to już te, które mocno podniosły ceny, tracš klientów.