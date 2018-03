Po narciarską wycieczkę coraz chętniej do biura

Polacy coraz chętniej na narty wybierajš się z biurami podróży. Za ich poœrednictwem na stoki w tym sezonie wyjechało około 10 procent więcej ludzi niż w sezonie 2016/17 - podaje Travelplanet.pl

Œrednio 1420 złotych, a więc o 32 złote mniej od osoby niż rok wczeœniej, płacili w tym sezonie miłoœnicy białego szaleństwa za narciarskie eskapady. Najbardziej staniały wyjazdy do Austrii – o ponad 200 złotych od osoby. Koszt wyjazdu na austriackie stoki to œrednio 1500 złotych. Wyjazdy do Włoch, wcišż najpopularniejszego kierunku wœród polskich narciarzy, zdrożały o 30 złotych i w tym sezonie kosztowały œrednio około 1550 złotych. Najbardziej, bo o prawie 380 złotych, podrożały narciarskie wakacje w Polsce, za które w tym sezonie turyœci płacili prawie 1100 złotych od osoby. W biurach podróży zarezerwowało je 6,5 procent narciarzy, użytkowników serwisu Travelplanet.pl.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Numer jeden mocno traci

Włoskie stoki, od wielu lat numer jeden wœród polskich narciarzy, gwałtownie tracš na popularnoœci. Co prawda w tym sezonie wyjechało tam 44 procent narciarzy, klientów biur podróży, ale ruch na tym kierunku - w porównaniu z sezonem 2016/17 - zmniejszył się o 11 punktów procentowych. Drugš co do popularnoœci Austrię wybrało natomiast prawie 27 procent narciarzy. W tym sezonie wyjechało tam więc o 39 punktów procentowych więcej miłoœników białego szaleństwa niż w sezonie poprzednim. Do Włoch i Austrii, dwóch czołowych narciarskich kierunków, wyjechało ok 71 procentów klientów polskich biur podróży. To o około 4 punkty procentowe mniej niż w sezonie 2016/17. Narciarskie rezerwacje wzrosły mniej więcej o tyle samo w wypadku Czech, Polski i Słowacji liczonych łšcznie.

- A jeœli zliczyć wyjazdy do tych krajów oraz Austrii, okaże się, że wzrost na tych czterech kierunkach wynosi aż 40 procent i po raz pierwszy od wielu lat jest wyższy niż liczba wyjazdów do Włoch – zauważa, cytowany w komunikacie prasowym, Radosław Damasiewicz, dyrektor marketingu i e-commerce Travelplanet.pl.

Karnet w znacznie wyższej cenie

- Co kryje się za tak zasadniczš zmianš preferencji polskich narciarzy? Kilka czynników – opowiada Radosław Damasiewicz. Jego zdaniem bardzo ważna jest odległoœć. Klienci biur podróży wcišż w ponad 90 procentach wyjeżdżajš na narty własnymi samochodami. Na austriackie stoki, nie mówišc o czeskich, słowackich czy polskich, jest znacznie bliżej niż w Dolomity czy włoskie Alpy. A to nie tylko ucišżliwa, długotrwała podróż w zimowych warunkach, ale również oszczędnoœci na paliwie, winietach itp. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że narty w Austrii mocno staniały, po raz pierwszy od wielu sezonów pobyt na tamtejszych stokach spadł poniżej kosztów, jakie trzeba wydać we Włoszech.

Ale, zdaniem dyrektora Travelplanet.pl, jest jeszcze ważniejszy powód. – Włoskie stacje narciarskie zmieniły politykę dotyczšcš free ski, czyli karnetu w cenie pobytu – wyjaœnia Radosław Damasiewicz. – Dotychczas cena oferty free ski we Włoszech zasadniczo była najwyżej 20 procent wyższa od identycznej oferty bez karnetu w cenie. W tym sezonie była to rzadkoœć. W rzeczywistoœci zaoszczędzić na karnecie można było 15–20 procent. Włoskie oferty free ski zaczęły przypominać bardzo te austriackie, stšd właœnie taka poważna zmiana preferencji. Tym samym ceny karnetów położyły się cieniem na szusowaniu w słonecznej Italii – ocenia Damasiewicz.

Chętniej do hoteli z obiadokolacjami

Z danych Travelplanet.pl wynika, że w tym sezonie narciarskie wakacje były bardziej komfortowe, a przy tym nieco tańsze niż w poprzednim. Obecnie 55 procent narciarzy wybierało hotele 3-gwiazdkowe (w sezonie 2016/17 było to 57 procent), zaœ 31 procent obiekty 4-gwiazdkowe (30 procent). Na standard do dwóch gwiazdek zdecydowało się 13 procent miłoœników białego szaleństwa (13 procent).

W tym sezonie znacznie mniej narciarzy niż w poprzednim, bo 24 procent, nie wykupiło wyżywienia, decydujšc się na przyrzšdzanie posiłków samodzielnie. Koszt pobytu sięgnšł w ich przypadku około 970 złotych za osobę (w sezonie 2016/17 było to 32 procent ze œrednio 1100 złotych za osobę). 9 procent klientów Travelplanet.pl zarezerwowało pobyt tylko ze œniadaniami, którego koszt wyniósł œrednio 1100 złotych za osobę (w sezonie poprzednim to 9 proc za 1000 złotych). Natomiast 67 procent narciarzy kupiło pobyty z co najmniej œniadaniami i obiadokolacjami, płacšc œrednio 1575 złotych za osobę (w sezonie poprzednim było to 59 procent za 1700 złotych).

- Statystyki pokazujš wyraŸnie, że wyjazdy z wyżywieniem staniały bardziej niż pobyty w apartamentach. Przesuwanie się popytu narciarzy w kierunku wyższego komfortu jest więc zrozumiałe – zauważa dyr. Damasiewicz.

Jak Włochy to Val di Sole

Z danych Travelplanet.pl wynika, że do Włoch pojechało 44 procent narciarzy, klientów biur podróży. Najchętniej wybierali oni region Val di Sole (Folgarida, Marilleva, Madonna di Campiglio, Passo Tonale), okolice słynnej Sella Ronda, a więc doliny Val di Fassa i Val di Fiemme, oraz Południowy Tyrol. Choć Alta Valtelina, region narciarski ze słynnymi oœrodkami Bormio i Livigno, zajšł dopiero 4 miejsce w rankingu popularnoœci, to jednak sama miejscowoœć Livigno znalazła się na drugim miejscu zestawienia (8 procent narciarzy wyjeżdżajšcych z biurami podróży do Włoch).

Włoskie wakacje na stokach były znacznie skromniejsze niż œrednia dla innych tego typu wyjazdów. Spowodowała to duża rozpiętoœć kosztów pomiędzy wypoczynkiem z własnym wyżywieniem a pobytem z posiłkami w hotelu. Różnica w rachunkach sięgała prawie 1000 złotych od osoby.

61 procent klientów biur podróży na narty do Włoch pojechało do hoteli 3-gwiazdkowych, a 27 procent - do obiektów 4-gwiazdkowych. 12 procent wybrało zaœ standard do dwóch gwiazdek. Z kolei wyżywienie HB (œniadanie i obiadokolacja) zarezerwowało 63 procent narciarzy, płacšc za pobyt œrednio około 1850 złotych za osobę. 30 procent wyjeżdżajšcych zdecydowało się zaœ na przygotowanie posiłków we własnym zakresie, wydajšc na tygodniowe noclegi ok 870 złotych.

Austria tańsza niż Włochy

Na austriackie stoki wybrało się w tym sezonie prawie 27 procent narciarzy, klientów biur podróży. Duży, bo prawie 40-procentowy, wzrost wyjazdów spowodował o 200 złotych niższy przeciętny koszt pobytu i mniejsze koszty podróży niż w wypadku Włoch. Po 38 procent narciarzy, którzy wyjeżdżali za poœrednictwem biur podróży, wybierało oœrodki w Tyrolu i na Ziemi Salzburskiej, 18 procent pojechało do kurortów Karyntii. Najpopularniejsze austriackie miejscowoœci wœród polskich narciarzy to Kaprun – Zell am See (13 procent), kurorty w regionie Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn (ok. 5 procent) i Mayerhofen w dolinie Zillertal (4 procent).

Połowa narciarzy, którzy spędzali urlop w Austrii, wybrała hotele 3-gwiazdkowe, ale – w odróżnieniu od Włoch – aż 38 procent wypoczywało w obiektach 4-gwiazdkowych, a 4 procent - 5-gwiazdkowe.

Jeszcze ciekawiej wyglšdajš dysproporcje pomiędzy Austriš a Włochami, jeœli chodzi o wyżywienie. Do apartamentów w Austrii pojechało 16 procent narciarzy (koszt to 870 złotych od osoby). Pobyt ze œniadaniami wybrało 8 procent wyjeżdżajšcych (około 1300 złotych za osobę), za to na narty z co najmniej œniadaniami i obiadokolacjami zdecydowało się ponad 76 procent (1650 złotych za osobę).