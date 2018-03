Polacy wolą oszczędzanie niż urlop na kredyt

63 procent Polek i 56 procent Polaków regularnie odkłada pienišdze, żeby pozwolić sobie na wakacyjny wyjazd - podaje serwis Kayak.pl

Portal Kayak.pl przeprowadził ankietę, w której zapytał przedstawicieli 26 krajów, w tym Polski, o sposoby oszczędzania na podróże.

Z zebranych danych wynika, że 59 procent Polaków regularnie odkłada pienišdze, aby póŸniej przeznaczyć je na wakacyjny wyjazd. Taki sposób oszczędzania jest chętniej wybierany przez kobiety: 63 procent z nich opowiedziało się za systematycznym zbieraniem na wakacje, podczas gdy wœród mężczyzn odsetek ten wyniósł trochę mniej – 56 procent. Kobiety częœciej niż mężczyŸni (34 do 31 procent) deklarowały również, że ograniczajš zakupy i wychodzenie na miasto, żeby pozwolić sobie na wakacyjny wyjazd. 16 procent Polaków podało zaœ, że nie musi robić nic specjalnego, by było ich stać na urlop. OdpowiedŸ takš mężczyŸni wybierali dwukrotnie częœciej niż kobiety (20 do 11 procent).

Zauważalne różnice widać także przy zestawieniu odpowiedzi Polaków z odpowiedziami przedstawicieli innych krajów. Polacy sš znacznie mniej skłonni do opłacania swoich wyjazdów w ratach (5 procent respondentów), choć na œwiecie jest to doœć popularna metoda płatnoœci (12 procent). Polscy użytkownicy serwisu sš za to bardziej skłonni niż inni do regularnego odkładania na wakacje (59 do 53 procent). Statystycznie najrzadziej do skarbonki na wakacje wrzucajš Holendrzy. Regularne oszczędzanie przed wakacyjnym wyjazdem deklaruje 41 procent z nich. Jednak, jak podajš, zazwyczaj nie majš oni problemu ze znalezieniem pieniędzy na wyjazd (39 procent). Tego typu kłopotów nie majš również statystyczni Norwegowie (35 procent), Austriacy (33 procent), Niemcy (32 procent) i Finowie (30 procent).

Z ankiety wynika, że co trzeci Polak po przyjeŸdzie na miejsce wypoczynku chętnie ogranicza wydatki na zakupy i redukuje koszty wynajmu samochodu. Polscy użytkownicy serwisu podajš również, że rachunek za wakacje obniżajš, wybierajšc tańsze bilety lotnicze (25 procent) i mniej kosztowne zakwaterowanie (24 procent). Najbardziej elastyczni w wyborze œrodka transportu na miejscu podróży sš Polacy między 18 a 22 rokiem życia (39 procent). Co ciekawe, do oszczędzania na logistyce wyjazdu - lotach, zakwaterowaniu czy wynajmie auta - bardziej skłonni sš mężczyŸni. Kobiety chętniej ograniczajš zaœ wydatki zwišzane z zakupami czy jedzeniem na mieœcie.

Z raportu wynika, że Polacy odpowiadali na większoœć pytań ankiety podobnie do respondentów z innych krajów. Największš różnicę widać zaœ w podejœciu do oszczędzaniu poprzez rezygnację z wypraw na miasto. Œrednia œwiatowa wynosi w tym przypadku 22 procent, a wœród Polaków - 11 procent.

- Nasza najnowsza analiza pokazuje, że latem 2018 roku to Kijów – ze œredniš cenš połšczeń lotniczych sięgajšcš 200 złotych – jest jednym z najtańszych kierunków do odwiedzenia. Tego lata tanie loty można znaleŸć również do Genewy, Rimini oraz Castellón de la Plana. Do każdego z tych miast lot kosztuje œrednio mniej niż 300 złotych w obie strony - opisuje cytowana w komunikacie prasowym Marta Krywult, rzecznik Kayak.pl. - Polacy, którym zależy na mšdrym wykorzystaniu urlopowego budżetu, z pewnoœciš powinni wzišć pod uwagę także te miejsca - dodaje.

Ankieta została przeprowadzona przez Radius Communication na zlecenie Kayaka wœród 26216 internautów z 26 krajów. Gromadzenie danych odbyło się między 9 i 17 stycznia 2018 roku poprzez e-ankietę na panelu badawczym Cint. Dane dla Polski powstały w oparciu o odpowiedzi reprezentatywnej grupy ponad 1000 dorosłych Polaków.

Analiza najtańszych kierunków na wakacje 2018 powstała w oparciu o wyszukiwania w serwisie Kayak.pl między 1 czerwca 2017 roku a 5 marca 2018 roku dla podróży między 22 czerwca 2018 roku a 22 wrzeœnia 2018. Œrednie ceny lotów zostały podane dla jednej osoby w klasie ekonomicznej dla lotów w dwie strony.