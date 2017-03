Oszuści naciągają turystów na droższe bilety na Akropol

Jedno z biur podróży na swojej stronie internetowej sprzedaje bilety na Akropol droższe o siedem euro. Sprawa wyszła na jaw, kiedy turyści pojawili się przed legendarnym wzgórzem żądając wejścia poza kolejnością. Biuro podróży obiecywało bowiem, że droższe bilety zapewniają im pierwszeństwo.

Służby badające sprawę oświadczyły, że nikt nie może dać tego typu gwarancji indywidualnym zwiedzającym. Oszuści próbują wykorzystać to, że przed zabytkami archeologicznymi w Grecji ustawiają się długie kolejki. Przypominają, że bilet normalny na Akropol kosztuje 20 euro, a ulgowy o połowę mniej. Można też kupić karnet za 30 euro ważny przez 5 dni, który zapewnia jednocześnie wejście do innych miejsc, między innymi na Agorę ateńską i rzymską i do biblioteki Hadriana. W ciągu roku jest też wiele dni, w które zwiedzanie jest bezpłatne.