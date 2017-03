Rosjanie polubili tunezyjskie leżaki

Rok 2016 był dla Tunezji udany pod względem turystyki przyjazdowej z Rosji. Ten północnoafrykański kraj stał się dla Rosjan szczególnie atrakcyjny po tym, jak dostali zakaz wyjeżdżania do Turcji i Egiptu.

– W zeszłym roku do Tunezji przyjechało 625 tysięcy rosyjskich turystów – mówi Salma Ellumi Rekik, minister turystyki Tunezji, cytowana przez portal Russian Travel Digest. – Mamy nadzieję, że ten pozytywny trend się utrzyma, i że w roku 2017 jeszcze więcej Rosjan odwiedzi Tunezję. Jak dotąd najwięcej turystów przyjeżdżało do nas z Francji, teraz pierwsze miejsce należy właśnie do Rosji – dodaje.

Z wcześniejszych doniesień wynika, że w 2016 roku liczba gości z Rosji zwiększyła się o 137 procent w porównaniu z rokiem 2014. W 2015 zanotowano spadek o 83 procent, co było spowodowane atakiem terrorystycznym w muzeum Bardo w Tunisie i masakrą na plaży w Susie.