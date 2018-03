Niemcy kupują więcej i szybciej

90,9 miliarda euro wydali Niemcy na podróże w 2017 roku - szacuje DRV. Perspektywy na ten rok już napawajš branżę turystycznš optymizmem

W 2017 roku Niemcy wydali na podróże o 8,2 procent więcej niż rok wczeœniej - wynika z analizy przeprowadzonej przez GfK dla Niemieckiego Zwišzku Turystycznego (Deutscher ReiseVerband – DRV). Koszt samych wycieczek sięgnšł 64,7 miliarda euro. 26,2 miliarda euro pochłonęły zaœ wydatki w miejscu wypoczynku.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ponad połowa ze wspomnianych 65 miliardów euro (33,7 miliarda) przypadła na podróże zorganizowane. Badacze zaliczyli do tej grupy zarówno typowe imprezy turystyczne jak i te składane z pojedynczych elementów z oferty touroperatorów. Obrót tych ostatnich wyniósł w zeszłym roku 31,2 miliarda euro. Był więc o 8 procent wyższy niż rok wczeœniej i przełożył się na 52,1-procentowy udział w wydatkach turystycznych Niemców.

– WyraŸnie widać, że w niepewnych czasach niemieccy podróżni stawiajš na pewnoœć, jakš dajš wycieczki zorganizowane – podsumowuje Norbert Fiebig, prezes DRV. 36,8 procent puli, czyli 23,8 miliarda euro, wydawane jest bezpoœrednio w hotelach, liniach lotniczych, na kolei i w wypożyczalniach samochodów. Przy czym dwie trzecie tej sumy trafia do hotelarzy. 11,1 procent (7,2 miliarda euro) idzie zaœ do portali specjalizujšcych się w sprzedaży konkretnych usług turystycznych (na przykład przelotów czy zakwaterowania). W ostatnich trzech latach to ten segment turystyki notuje też najszybszy wzrost, sięgajšcy 10,4 procent rocznie.

Z badania wynika ponadto, że roœnie udział rezerwacji składanych przez internet. W 2017 roku wyniósł on 40 procent, rok wczeœniej było to 35,5 procent. Wcišż jednak 60 procent z 65 miliardów euro wydawanych na wyjazdy przed ich rozpoczęciem przechodzi przez tradycyjnych sprzedawców, zwłaszcza z biur agencyjnych (29 procent). Ich udział jest jednak o 3,5 punktu procentowego niższy niż jeszcze trzy lata temu.

Porównujšc rok do roku, agencyjny obrót za rezerwacje wyjazdów wypoczynkowych wzrósł o 5 procent, a w grupie podróży służbowych - o 4 procent. Łšcznie biura sprzedały oferty za 26,4 miliarda euro (rok wczeœniej - za 25,2 miliarda euro). Oznacza to, że œredni przychód na agencję był o 5 procent wyższy niż rok wczeœniej. Także liczba rezerwacji na tegoroczny sezon letni wzrosła o 18 procent.

– Jak dotšd zarezerwowano więcej podróży niż w zeszłym roku, co więcej, zakupy były robione wczeœniej niż zazwyczaj – podkreœla Fiebig. Jak opisuje, najgorętszym okresem były pierwsze tygodnie 2018 roku.