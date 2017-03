Rekordowy rok dla Słowenii

Wzrost rok do roku wyniósł dokładnie 9,4 procent - podaje portal Tip Online, powołując się na statystyki słoweńskiego GUS-u. Liczba noclegów sięgnęła 10,77 miliona, czyli była o 7,6 procent większa niż w roku 2015. W przypadku gości zagranicznych zanotowano wzrost liczby przyjazdów o 11 procent, a noclegów - o 10 procent. Słoweńcy szacują, że przychody z turystyki wzrosły o rekordowe 4 procent. Turyści najliczniej przyjeżdżają z Włoch, Niemiec i Austrii.

Słoweńska Organizacja Turystyczna w swoich kampaniach marketingowych stawia na turystykę ekologiczną, aktywną i zdrowotną. Promowane są też nowe produkty turystyczne i wysokiej jakości usługi. W czasie najbliższych targów ITB w Berlinie Słowenia będzie reklamować się jako partner do organizacji kongresów i miejsce odpowiednie dla miłośników kultury.

Tematem przewodnim słoweńskiej promocji pozostaje „zdrowa woda", ale rozpoczęto już prace nad kolejnym obszarem promocyjnym, którym w latach 2018 - 2019 będzie „turystyka i kultura". Słoweńska Organizacja Turystyczna przyłączyła się także do inicjatywy ustanowienia 20 maja Światowym Dniem Pszczół i chce wykorzystać to święto do promocji swojego kraju na arenie międzynarodowej.