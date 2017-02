Portugalia nową gwiazdą niemieckiej turystyki

W zeszłym roku Portugalia była jedną z gwiazd niemieckiej turystyki wyjazdowej. Wybrało się tam o 11 procent gości więcej niż rok wcześniej. Łącznie było to 1,23 miliona ludzi. To dynamiczny skok, bo w ostatnich pięciu latach notowany wzrost raczej nie przekraczał 10 procent. Najpopularniejsze kierunki to wybrzeże Algarve, Lizbona i Madera.

Zwiększone zainteresowanie Portugalią potwierdzają też sami touroperatorzy. Olimar, organizator specjalizujący się w wyjazdach do Portugalii, zanotował wzrost przychodów o 25 procent. Jens Reinhardt, dyrektor produktu w Dertour mówi, że 2016 był najlepszym rokiem w 12-letniej historii sprzedaży Portugalii. Dodaje, że wzrost dla Azorów i Madery sięgnął prawie 100 procent. Zadowoleni ze sprzedaży portugalskiej oferty są także Alltours i FTI. Dwucyfrowo zwiększyła się też sprzedaż Algarve i Madery w Schauinsland. O lepszych niż przed rokiem wynikach sprzedaży portugalskiej oferty donosi też Neckermann Reisen i Thomas Cook Signature. TUI podaje, że wzmożone zainteresowanie tym kierunkiem obserwuje także teraz, w sezonie zimowym.

Tegoroczna sprzedaż portugalskiej oferty zapowiada się dobrze choćby z powodu rozszerzającej się siatki połączeń z tym krajem. Loty z Algarve rozwinął m.in. TUIfly. Ryanair będzie latał na trasie z Frankfurtu i Hamburga do Faro. TAP Air Portugal będzie obsługiwał dwa rejsy dziennie ze Stuttgartu do Lizbony. Zwiększa się również dostępność oferty. Olimar rozszerzył liczbę dostępnych hoteli o 60 obiektów, Alltours podwoił program do Portugalii, a FTI dołożył nowe region (Półwysep Troia i Alentejo) i w tym sezonie zaoferuje pobyty w 32 dodatkowych hotelach. Niemieccy touroperatorzy z nadzieją spoglądają też na niewielką wysepkę Porto Santo, położoną w pobliżu Madery. Od kwietnia będzie tam latał Condor z lotnisk we Frankfurcie i Düsseldorfie. Kierunek ma w swojej ofercie Neckermann Reisen, Olimar obsługuje go pełnym czarterem, a Dertour powiększył tam swoją bazę hotelową.

W Portugalii powstaje lub jest odnawianych wiele hoteli. Tylko w zeszłym roku otworzono 10 obiektów w regionie Porto, w tym roku planowane jest uruchomienie 8 hoteli w Lizbonie i okolicach. Nowe kurorty powstają także na wybrzeżu Algarve.