Barcelona: Polityka wystraszyła turystów

O 5,5 procent spadła w czwartym kwartale zeszłego roku liczba zagranicznych turystów odwiedzajšcych Barcelonę. W całym regionie straty z tego tytułu wyniosły 319 milionów euro

Barceloński ratusz podsumował wyniki turystyki przyjazdowej w czwartym kwartale 2017 roku, informuje portal Cerodosbe. Liczba goœci spadła o 4,3 procent, w grupie podróżnych z zagranicy różnica była jeszcze większa i wyniosła 5,5 procent rok do roku. Ci ostatni stanowiš 80 procent wszystkich odwiedzajšcych miasto. Powodem, według władz miasta, była niestabilna sytuacja polityczna (m.in. próby lokalnych polityków oderwania Katalonii od Hiszpanii).

Najbardziej odbiło się to na ruchu z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch. Jednoczeœnie do stolicy Katalonii od paŸdziernika do grudnia 2017 roku przyjechało więcej goœci z Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii i Chin.

Agustí Colom, radny odpowiedzialny za turystykę, poinformował też, że przychody miasta z turystyki spadły w tym czasie o 10 procent, ale nie podał konkretnych liczb. Portal informuje natomiast, że strata z tytułu mniejszej liczby turystów odwiedzajšcych w tym czasie Katalonię wyniosła 319 milionów euro.

Burmistrz miasta Ada Colau uważa, że przyczynš spadków była niestabilnoœć polityczna i brutalna reakcja policji na paŸdziernikowe manifestacje zwolenników separacji Katalonii. Jednak jej przeciwnicy polityczni wskazujš jako przyczynę „turyzmofobię" pani burmistrz. Montserrat Ballarín, reprezentujšcy socjalistów, powiedział, że jeœli spadek liczby turystów będzie postępował, wielu ludzi pracujšcych w turystyce może stracić pracę.