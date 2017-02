Kartę turysty najchętniej kupują miejscowi

Organizacja Turystyczna Zagłębia Ruhry chwali się nowym rekordem sprzedaży karty Ruht.Topcard (RTC). W 2016 roku kupiło ją 168 409 ludzi, czyli o 27 procent więcej niż w roku 2015. To najczęściej kupowana karta all inclusive w Niemczech. Co ciekawe, największym zainteresowaniem cieszy się wśród samych mieszkańców Ruhry, jedynie około 20 procent kupujących pochodzi spoza regionu.

W minionym roku kartę wykorzystano 1,2 miliona razy. Najczęściej używano jej przy kupnie biletu do ogrodu zoologicznego, a także na kąpieliska i baseny termalne. Popularnością wśród posiadaczy karty cieszyły się także:gazometr Oberhausen, park Grugapark Essen i muzeum dla dzieci Explorado. Średnio karta była używana przez jedną osobę 7 razy.

– Ruht.Topcard to jedyna w swoim rodzaju, bogata oferta umożliwiająca korzystanie z atrakcji typowo wypoczynkowych i związanych z historią techniki. Dzięki niej coraz więcej mieszkańców regionu na nowo odkrywa swoją ojczyznę. Wielu nie może wyjść z podziwu, jak wiele można tu przeżyć – mówi Axel Biermann, prezes organizacji wydającej RTC. Dodaje, że między 1 a 23 stycznia 2017 roku sprzedano już 109 tysięcy kart.

Ruht.Topcard kosztuje 54 euro dla dorosłego i 35 euro dla dziecka. Na jej podstawie można wejść za darmo lub ze zniżką do 140 atrakcji regionu.