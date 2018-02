Niemcy sprzedali 78 milionów noclegów

O 3,5 procent wzrosła liczba noclegów, które Niemcy sprzedali zagranicznym goœciom od stycznia do listopada zeszłego roku. Najliczniejszš grupę przyjezdnych stanowili Europejczycy, ale roœnie też ruch z obu Ameryk

Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego, obejmujšcych okres od stycznia do listopada 2017 roku, wynika, że sprzedano w tym czasie 78 milionów noclegów goœciom z zagranicy, co oznacza wzrost o 3,5 procent w stosunku do zeszłego roku.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Największš grupę przyjezdnych stanowiš Europejczycy (72,9 procent), jednak tegoroczny wzrost jest też wynikiem większego ruchu z obu Ameryk. Jak podaje DZT, œwietne rezultaty osišgnšł największy rynek daleki, czyli USA (wzrost o 8,6 procent). Liczni sš też goœcie z Brazylii, Kanady i Ameryki Œrodkowej. Dwucyfrowe wzrosty notujš w 2017 roku również kraje grupy BRICS - liczba goœci z Brazylii wzrosła o 14,7 procent, z Rosji o 20,6 procent, z Indii o 12,6 procent, a z Chin o 10,6 procent. Na pozostałych rynkach azjatyckich wysokš dynamikš wzrostu odznaczajš się: Japonia (7 procent), Korea Południowa (12,3 procent) i Tajwan (13,2 procent).

Spoœród dużych rynków europejskich najlepsze wyniki notujš Austria (6,4 procent), Polska (10,1 procent), Rumunia (19,6 procent) i Węgry (8,9 procent).

- Niemiecka turystyka przyjazdowa rozwija się dynamiczniej niż przed rokiem - podaje, cytowana w komunikacie prasowym, Petra Hedorfer, prezes Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT). - O ile w zeszłym roku wzrost wyniósł 1,4 procent, o tyle w obecnym podwoił się. Do tego wyniku przyczynia się ekonomiczna i polityczna stabilnoœć na wielu rynkach Ÿródłowych, jak i œwietne pozycjonowanie marki - dodaje.