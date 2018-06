Niemcy podróżują etycznie

Wakacje w Turcji? Turyści lepiej wykształceni i lepiej zarabiający woleli się wstrzymać

Kryzys w Turcji spowodowany próbą wojskowego puczu, a potem napiętymi stosunkami tego kraju z Niemcami i antydemokratycznymi posunięciami prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, zaowocował nie tylko ilościową zmianą w ruchu niemieckich turystów do tego kraju, ale też jakościową. Niemieckie stowarzyszenie na rzecz rozwoju turystyki (Studienkreis für Tourismus und Entwicklung) stworzyło analizę na ten temat.

W roku 2016 liczba turystów z Niemiec spadła w porównaniu z rokiem 2015 o 31 procent, do 2,4 miliona. W 2017 roku sytuacja wcale się nie poprawiła, bo do Turcji na główny urlop wyjechało 2,3 miliona turystów w wieku 14 i więcej lat. To oznaczało spadek o kolejne 4 procent.

Okazuje się, że w trudnych czasach do Turcji wyjeżdżali ludzie, którzy wcześniej odwiedzali już ten kraj. Natomiast w grupie turystów podróżujących tam pierwszy raz spadek był większy i wyniósł 50 procent. O 53 procent zmniejszyła się liczba osób szczególnie zainteresowanych kulturą i historią. Urlopowicze, którzy na wyjeździe chcą się dobrze bawić i wypoczywać, nie byli tak sceptycznie nastawieni do wycieczek do Turcji jak wymienione grupy – w tej grupie spadek wyniósł tylko 17 procent.

W 2016 roku z wakacji w tym kraju łatwiej rezygnowały też kobiety (wyjechało mniej o 38 procent), a także osoby do 29 roku życia (mniej o 37 procent) i seniorzy (spadek o 46 procent). Największa zmiana na minus obejmowała turystów z wyższym wykształceniem (spadek o 62 procent), ludzi należących do najbogatszych (dwie najwyższe klasy z siedmiu z uwagi na wysokość dochodów, mniej o 78 procent), ze sfer wyższych (spadek o 59 procent) i tych z grupy przywiązującej szczególną wagę do ochrony środowiska, zachowań etycznych i będących przeciwnikami globalizacji a deklarujących przywiązanie do zachowania wysokich standardów poprawności politycznej (spadek o 69 procent). Prawie nie rezygnowały z wycieczek do Turcji osoby określające siebie jako pragmatycy, których interesuje głównie stosunek korzyści do kosztów. Tu zmiana wyniosła zaledwie 3 procent na minus.

W tym roku Niemcy chętniej wyjeżdżają do Turcji niż w dwóch poprzednich latach. Czy ten trend się utrzyma, zależy od sytuacji w tym kraju i tego, czy jego wizerunek w Niemczech się poprawi – uważają autorzy badania.